Problemy z inflacją. W niektórych przypadkach ceny wzrosły ponad dwukrotnie

We wrześniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2 proc. w skali roku oraz o 1,6 proc. w skali miesiąca. Jak wynika ze szczegółowych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, w niektórych kategoriach ceny wzrosły ponad dwukrotnie. Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej przewidują, że w kolejnych miesiącach poziom inflacji będzie zależy m.in. od sytuacji na rynku surowców.

Okazuje się, że w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 r. ceny w Polsce wzrosły o 13,3 proc. rok do roku. We wrześniu tymczasem wskaźnik wzrostu cen towarów wyniósł 1,7 proc. względem poprzedniego miesiąca oraz 18,7 w skali roku. W przypadku usług było to odpowiednio 1,3 proc. oraz 12,5 proc.

– W ujęciu rocznym – ceny wzrosły we wszystkich kategoriach. Niezmiennie na czele tabeli wzrostów znajduje się użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, gdzie ceny w stosunku do września ub. roku zwiększyły się o 29,9 proc. – wskazuje główny ekonomista KIG, Piotr Soroczyński.

Szczegółowe dane dotyczące inflacji pokazują, że w niektórych segmentach zanotowano ponad dwukrotny wzrost cen względem 2021 r. Chodzi m.in. o ceny opału (wzrost o 172,2 proc.) i cukru (106,8 proc.). Zdecydowanie wyższe są obecnie także np. ceny tłuszczów roślinnych (48,7 proc.), mąki (47,7 proc.) oraz mięsa drobiowego (40,4 proc.).

– W najbliższych miesiącach poziom inflacji wciąż będzie uzależniony m.in. od sytuacji na rynku surowców. Wpływ mogą mieć również nowe, rządowe programy wsparcia np. przy zakupie węgla – wskazuje Soroczyński.

