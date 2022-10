Problemy z dostępem do zarchiwizowanej dokumentacji płatniczej

Obywatele, którzy mają utrudniony dostęp do zarchiwizowanej dokumentacji płacowej, są narażeni na problemy z uzyskaniem adekwatnych emerytur – informuje rzecznik praw obywatelskich. Okazuje się, że wnioski o udostępnianie takich dokumentów często są rozpatrywane bardzo długo, a w jednym z przypadków okres oczekiwania wyniósł nawet ponad 2 lata.

Do biura RPO napływają skargi od obywateli mających kłopoty z uzyskaniem z archiwów dokumentacji osobowej i płacowej ze zlikwidowanych czy przekształconych zakładów pracy. W poszczególnych przypadkach dokumenty są potrzebne do tego, by uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyższe emerytury. Bez przedłożenia dokumentacji ZUS przyjmuje tymczasem za podstawę wymiaru składek kwotę minimalnego wynagrodzenia.

W niektórych przypadkach czas oczekiwania na dokumenty przekracza nawet 2 lata. Jak wskazuje RPO, jedna z takich spraw dotyczy dokumentacji, którą od prywatnej firmy przechowalniczej przejęło Archiwum Państwowe w Gdańsku. W sprawie dostępu do dokumentów złożono łącznie 156 wniosków. W odpowiedzi archiwum wskazało, że nieudostępnienie dokumentacji jest spowodowane koniecznością konserwacji dokumentów, bo były one wcześniej przechowywane w nierzetelny sposób, a ich stan był zły.

„System przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej, od uzyskania której uzależniona jest wysokość świadczenia emerytalnego, jest niezadawalający. Prowadzi on do nierównego traktowania osób ubezpieczonych, dzieląc ich na tych, którzy mają możliwość udokumentowania podstawy świadczenia emerytalnego oraz tych, którym ta możliwość została ograniczona lub odebrana – co należy uznać za niezgodne z art. 32 w związku z art. 67 konstytucji RP” – wskazuje RPO.

