Problemy przy składaniu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej - Rzecznik MŚP interweniuje

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców docierają liczne głosy przedsiębiorców, informujące o występowaniu problemów technicznych przy składaniu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 2022 rok za pomocą programu Płatnik, które to rozliczenie przedsiębiorcy są zobligowani złożyć do 22 maja 2023 roku.

Aktualizacje programu Płatnik były dokonywane przez ZUS dopiero w ostatnich dniach, w związku z czym okres, jaki pozostał na złożenie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej, jest bardzo krótki. Jednocześnie pojawiają się błędy, które uniemożliwiają jakąkolwiek wysyłkę dokumentów przez system.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skierował pismo interwencyjne do Prezes ZUS, zwracając się o zajęcie stanowiska w sprawie i podjęcie działań, mających na celu naprawienie systemu, tak, aby umożliwić przedsiębiorcom wypełnienie obowiązku ustawowego w terminie. W piśmie Rzecznik MŚP zadał pytanie, na jakich zasadach ZUS będzie zwracał nadpłaconą składkę w przypadku niezawinionego przez płatnika uchybienia terminu złożenia rocznej deklaracji. Nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której płatnik przez nieprawidłowo działający system nie mógł w terminie ustawowym złożyć deklaracji i musiałby dłużej czekać na zwrot nadpłaconych pieniędzy. Rzecznik od miesięcy dopomina się o umożliwienie opłacania składki zdrowotnej miesięcznym ryczałtem o wysokości ustalonej na podstawie wielkości składki z roku poprzedniego na wzór zaliczkowego opłacania PIT i CIT. Istnieją firmy, które mają przychody nierozłożone równo w okresach miesięcznych. W przypadku uzyskania dużego przychodu na początku roku (np. zrealizowany kontrakt przygotowywany w dłuższym okresie) firmy te mają ogromne nadpłaty składki zdrowotnej i według obecnych przepisów muszą czekać miesiącami na jej zwrot, co powoduje nieuzasadnione kredytowanie budżetu NFZ przez firmy i grozi zachwianiem ich płynności finansowej. Niestety postulaty Rzecznika MŚP w zakresie wprowadzenia możliwości zaliczek, pomimo braku zastrzeżeń ze strony MF, nie znalazły dotychczas uznania w Ministerstwie Zdrowia i ZUS. Niedopuszczalne byłoby zatem, aby przedsiębiorcy, w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie nie z własnej winy, musieli dodatkowo czekać na zwrot nadpłaconych pieniędzy.

Ponadto po raz kolejny skutki niedopracowanych rozwiązań związanych z Polskim Ładem obciążają biura księgowe, które muszą ponosić dodatkowe koszty z tym związane i nie otrzymują za to żadnych rekompensat finansowych.

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza

do

Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

(WPL.117.2023.DL)

Warszawa, 10 maja 2023 r.

Pani

Prof. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,

działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 10, art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców1, w załączeniu przesyłam pisma organizacji przedsiębiorców reprezentujących biura rachunkowe2, informujące o występowaniu problemów technicznych przy składaniu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 2022 rok za pomocą programu Płatnik, które to rozliczenie przedsiębiorcy są zobligowani złożyć do 22 maja 2023 r.3.

W przedmiotowych wystąpieniach organizacje wskazują, że kolejne aktualizacje programu Płatnik były udostępniane dopiero w ostatnich dniach, przez co okres na złożenie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej jest bardzo krótki. Ponadto wskazywane są następujące problemy:

błędy krytyczne i informacje o braku złożonych dokumentów rozliczeniowych, co skutecznie uniemożliwia jakąkolwiek wysyłkę dokumentów przez system;

brak możliwości wysyłki w jednym zestawie dokumentów ZWUA i ZUA przy przerejestrowaniu osób prowadzących działalność gospodarczą na inny kod ubezpieczeń;

problem z wysyłką deklaracji rocznych u płatników, którzy zawiesili bądź zamknęli działalność w 2022 r. - pojawia się komunikat o braku zgłoszenia z danym kodem ubezpieczenia;

składka za styczeń 2022 r. uznawana jest za niebyłą, co powoduje konieczność dopłaty składki zdrowotnej przez dużą grupę osób, które prowadziły działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego;

przy zmianie formy opodatkowania od 2023 r. na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych występuje konieczność dopłaty jednej składki zdrowotnej, a w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność w styczniu tego roku, opłacona składka za styczeń podlega zwrotowi;

w przypadku osób opodatkowanych ryczałtem występuje konieczność dopłaty składki zdrowotnej wynikającej z rozliczenia rocznego, podczas gdy na koncie płatnika widnieje nadpłata w kwocie dopłaty;

po zatwierdzeniu nadpłaty przez ZUS, na PUE nie pojawia się ona na saldzie.

Dodatkowo pragnę wskazać, że organizacje zrzeszające biura rachunkowe podkreślają, iż pomimo składanych wniosków, ZUS nie wyraził zgody na wyodrębnienie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej od deklaracji rozliczeniowej za kwiecień 2023, co rodzi kolejne utrudnienia w działalności biur rachunkowych.

Kolejnym uwypuklanym problemem jest kwestia ograniczenia możliwości wysyłki dokumentów przerejestrowujących ubezpieczonych, co zdaniem wnioskodawców wynika bezpośrednio z aktualizacji programu Płatnik.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz podjęcie przez Panią Prezes działań w celu usprawnienie procesu składania rozliczenia rocznego składki zdrowotnej.

Proszę także o odpowiedź na pytanie, na jakich zasadach ZUS będzie zwracał nadpłaconą składkę w przypadku niezawinionego przez płatnika uchybienia terminu złożenia rocznej deklaracji?

Z poważaniem

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Adam Abramowicz

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 648.

2 Pismo Krajowej Izby Biur Rachunkowych z 9 maja 2023 r. oraz pismo Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych z 9 maja 2023 r.

3 https://www.zus.pl/-/roczne-rozliczenie-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne, dostęp: 10.05.2023 r.

źródło: rzecznikmsp.gov.pl