Problem emerytur czerwcowych zostanie rozwiązany na stałe

W przypadku osób występujących o emeryturę w czerwcu danego roku świadczenie będzie mogło być ustalane tak jak w maju – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W praktyce na stałe rozwiązany zostanie problem tzw. emerytur czerwcowych, wynikający z braku waloryzacji kwartalnej i skutkujący niższymi świadczeniami.

Odpowiednie zmiany mają zostać wprowadzone do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projektodawcy proponują inny sposób waloryzacji składek i kapitału początkowego dla osób występujących o emeryturę w czerwcu.

Obecnie w przypadku ustalania wysokości emerytury w okresach od stycznia do maja i od lipca do grudnia danego roku składki zapisane na koncie ubezpieczonego po 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, podlegają także dodatkowo waloryzacjom kwartalnym. Jeśli jednak emerytura ustalana jest w czerwca, to kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, bo została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę. W efekcie przejście na emeryturę może być wtedy mniej korzystne dla świadczeniobiorcy.

„Proponuje się, by na stałe wprowadzić rozwiązanie wprowadzone na 2020 r. dotyczące zasad ustalania wysokości nowych emerytur przyznanych w czerwcu, począwszy od 2021 r., w tym waloryzacji kapitału początkowego i składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego, w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju bieżącego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego” – wyjaśniają projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 stycznia 2021 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp