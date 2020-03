Problem czerwcowych emerytur – RPO apeluje o zmiany w prawie

Osoby, które składają wnioski o emeryturę w czerwcu danego roku, otrzymują w efekcie niższe świadczenia od osób składających wnioski w pozostałych miesiącach. Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny zaapelował do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o wprowadzenie odpowiednich zmian mogących rozwiązać problem tzw. emerytur czerwcowych.

Kłopoty z czerwcowymi emeryturami sprowadzają się do zróżnicowania zasad ustalania wysokości emerytury w związku ze sposobem waloryzacji składek na ubezpieczenia emerytalne i kapitału początkowego. Obecnie złożenie wniosku o emeryturę (ustalenie wysokości świadczenia) w czerwcu oznacza niższy wymiar emerytury względem wniosku złożonego w innych miesiącach.

„W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od dnia 1 czerwca roku, w którym został zgłoszony wniosek o emeryturę” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez RPO.

Jak przekonuje RPO, taka sytuacja jest nie do zaakceptowania pod kątem konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego. Rzecznik już kilka razy apelował w tej sprawie do resortu pracy. Na ostatnie wystąpienie z 2 października 2019 r. resort jeszcze nie odpowiedział.

„Szczególnie dotkliwy brak możliwości wyboru momentu złożenia wniosku o emeryturę dotyczy osób, którym przyznana została (będzie) emerytura z urzędu – w miejsce dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, a wiek emerytalny ukończą w czerwcu. Negatywne skutki mogą dotyczyć również osób pobierających świadczenie przedemerytalne czy emeryturę pomostową, do których prawo ustaje z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, w przypadku ukończenia tego wieku w czerwcu” – ostrzega RPO.

mp