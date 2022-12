Prezydent podpisał ważną nowelę ustawy o prawach konsumenta

Z początkiem 2023 r. w życie wejdą zmiany w ustawie o prawach konsumenta. Pakiet zmian zakłada rozwiązania mające zwiększyć poziom ochrony konsumentów i unowocześnić dotychczasowe przepisy. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

Nowela przewiduje m.in. implementację dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy PE i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Nowe regulacje mają też wzmocnić instrumenty ochrony konsumentów.

„Rozszerza się definicję umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa – przez objęcie tym pojęciem także umów zawieranych podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to, czy na pokaz taki został zorganizowany transport” – wskazuje prezydencka kancelaria.

Do ustawy o prawach konsumenta wprowadzone zostaną też nowe przepisy zakładające stosowanie ustawy do umów dotyczących usług zdrowotnych. Obecnie takie przypadki są wyłączone z przepisów ustawy. Przewidziano także poszerzenie zakresu stosowania ustawy do umów, których przedmiotem są usługi finansowe – wprowadzony zostanie zakaz zawierania takich umów w trakcie pokazu albo wycieczki.

Ważne mają być też nowe regulacje zapewniające konsumentom większą przejrzystość w przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem internetowych platform handlowych.

„W ustawie definiuje się pojęcie internetowa platforma handlowa oraz pojęcie dostawca internetowej platformy handlowej. Ustawa nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w szczególności stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość” – wskazano w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 6 grudnia br.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

