Prawo do wystawienia faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi

Spółka zawiera także umowy licencyjne na oprogramowanie do sprzedawanych maszyn. Po zakończeniu okresu 1 roku licencja może być odnowiona zależnie od decyzji klienta na kolejny okres. Spółka planuje wprowadzić nowy model rozliczeniowy: okresem rozliczeniowym dla umowy będzie kwartał oraz 100% należności za cały okres licencji musi zostać dokonany jednorazowo we wskazanym terminie. Czy spółka będzie uprawniona do wystawienia faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi przy założeniu, iż faktura będzie wskazywała jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy?

Zasady dotyczące określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT regulował przepis art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Przepis art. 19a ust. 3 ustawy natomiast stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Nabycie licencji stanowi nabycie prawa do wartości niematerialnych i prawnych, a więc przeniesienie tego prawa przez ich dostawcę, polegające na oddaniu oprogramowania do dyspozycji odbiorcy z prawem jego wykorzystywania, tym samym wtedy dochodzi do świadczenia usługi. Nabywca licencji zyskuje z chwilą przeniesienia tego prawa możliwość ich wykorzystywania w granicach przedmiotowych określonych umową. (…) Przeniesienie praw jest czynnością jednorazową. Czym innym jest okres, przez jaki uprawnienie do korzystania z tych praw ma trwać i nie można utożsamiać go z momentem ich przeniesienia.

Zatem aby odpowiedzieć na pytanie spółki należy w pierwszej kolejności ustalić, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy dla świadczonych przez nią usług i czy usługi te stanowią świadczenie o charakterze ciągłym, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy.

Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Wskazać jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei, o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług.

Jednocześnie, w oparciu o treść art. 353.1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Z powyższej zasady wynika, że strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym także przepisy prawa podatkowego.

Art. 19a ust. 3 ustawy o VAT stanowi implementację art. 64 ust. 2 dyrektywy 2006/112 i przepis ten należy przede wszystkim interpretować zgodnie z wykładnią prounijną. Celem art. 64 ust. 2 dyrektywy 2006/112 jest wprowadzenie zasad ułatwiających rozpoznawanie obowiązku podatkowego, w przypadku gdy dostawa towarów lub świadczenie usług odbywa się w sposób określany jako ciągły („wykonywane są w sposób ciągły”) i wskazania zakończenia okresu rozliczeniowego jako momentu wykonania dostawy lub świadczenia usługi ze względu na niemożność rozpoznania momentu wykonania dostawy lub usługi (wyrok NSA z 28 października 2016 r., I FSK 425/15).

Zasadnicze znaczenie będzie tu miała ocena stosunku zobowiązaniowego łączącego strony, jako że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają jedynie te czynności (dostawy, usługi) które wynikają ze stosunku zobowiązaniowego. Jego analiza jest zatem konieczna dla ustalenia, czy usługodawca realizuje usługę w sposób ciągły, w drodze wykonania świadczeń częściowych, czy też wykonuje usługę jednorazową.

Usługa spółki polega na udzieleniu licencji na oprogramowanie - dostarczenie klucza aktywacyjnego, a po jej udzieleniu świadczący niniejszą usługę nie dokonuje już dodatkowych czynności związanych z ww. licencją, a tym samym wskazuje, że będzie to usługa jednorazowa. Nie można w tym przypadku wskazać żadnych czynności powtarzających się. Jeżeli zatem ze świadczeniem usługi nie wiążą się dodatkowe czynności cykliczne a jedynie dostarczenie i wdrożenie licencji to obowiązek podatkowy z tytułu takiej usługi powstanie na zasadach ogólnych.

Spółka świadczy usługi, które nie będą rozliczane okresowo. W związku z tymi usługami nie będą ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. W ramach tej usługi klienci dokonują zakupu licencji oprogramowania do nabywanych maszyn dokonując jednorazowo 100% płatności. Umowa nie będzie przewidywać okresów rozliczeniowych bowiem warunkiem zaistnienia umowy będzie dokonanie płatności wcześniej. Płatność za udzielenie licencji następuje po zawarciu umowy licencyjnej, a wpływ jednorazowej 100% opłaty licencyjnej warunkuje udzielenie praw licencyjnych na cały okres trwania uprawnień licencyjnych. Po otrzymaniu należności w wysokości 100% wartości licencji następuje udzielenie praw do licencji/wydanie klucza licencyjnego.

Zatem należy stwierdzić, że dla usług udzielania licencji, za które płatność następuje jednorazowo po zawarciu umowy licencyjnej, obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy tj. z chwilą wykonania usługi. Za moment wykonania usługi należy przyjąć datę udzielenia licencji. W tym przypadku wykonanie usługi następuje w momencie udzielenia licencji, ponieważ wówczas spełniona zostaje istota usługi - przekazanie prawa do korzystania z oprogramowania do maszyn a rzecz licencjobiorcy.

Odnosząc się z kolei do obowiązku wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usługi udzielenia licencji wskazać należy, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.

Z kolei stosownie do ust. 7 ww. przepisu faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy - art. 106i ust. 8 ustawy.

Powołane przepisy wyraźnie wskazują, że podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę, lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem tej dostawy lub wykonaniem usługi.

W rozpatrywanej sprawie, jak wcześniej ustalono, mamy do czynienia z usługami, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z regulacją ogólną o której mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, dla której momentem powstania obowiązku podatkowego będzie data udzielenia licencji, tj. przekazanie klucza licencyjnego.

Zatem fakturę za ww. usługi spółka powinna wystawić stosownie do zapisów art. 106i ust. 7 ustawy - nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi.

Jednocześnie dodać należy, że skoro omawiane usługi, zgodnie z wyżej przedstawionymi argumentami nie stanowią usług o charakterze ciągłym, to tym samym stwierdzić należy, że spółka nie ma możliwości wystawienia faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem opisanej usługi, gdyż w omawianej sprawie nie ma zastosowania zapis art. 106i ust. 8 ustawy.

Interpretacja indywidualna z 16 września 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.429.2021.2.RR - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

