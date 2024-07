Prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP

Przepis art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług enumeratywnie określa listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże nie wymienia braku NIP nabywcy jako przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zatem brak numeru NIP na fakturze nie przesądza o braku prawa do odliczenia podatku VAT.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który prowadzi gospodarstwo rolne zajmujące się wyłącznie produkcją roślinną. Jest czynnym podatnikiem VAT. W budynku mieszkalnym posiada jeden licznik energii elektrycznej dla odbiorców prywatnych, na potrzeby gospodarstwa domowego, który jest miejscem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Energia elektryczna nie jest pobierana na cele produkcyjne gospodarstwa rolnego, np. jako zasilanie szklarni, suszarni, chłodni, gdyż nie występują tego typu instalacje. Natomiast część zużywanej energii elektrycznej wykorzystywana jest do bieżących napraw sprzętu rolniczego np. zasilanie elektronarzędzi, tj. wiertarka, szlifierka, pompa paliwa. Podatnik planuje częściowe uwzględnianie faktury VAT za energię elektryczną w rozliczeniu podatku VAT w gospodarstwie rolnym, za pomocą metody szacunkowej zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego oraz prowadzonego gospodarstwa rolnego w zakresie np. 50%-70% zużycia na cele prywatne oraz 30%-50% zużycia na cele gospodarstwa rolnego, na podstawie imiennych faktur VAT bez numeru NIP.

W związku z powyższym podatnik zapytał, czy możliwe jest przyjęcie do rozliczenia części podatku VAT zawartego w cenie energii elektrycznej oraz usług dystrybucji na podstawie faktury VAT wystawianych na osobę prywatna (właściciela gospodarstwa rolnego) niezawierających numeru identyfikacji podatkowej nabywcy energii elektrycznej. Jego zdaniem - tak.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Chociaż faktura powinna zawierać dane dotyczące nabywcy wymienione w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, to jednak niewskazanie niektórych z tych informacji nie wyklucza możliwość jego identyfikacji na podstawie pozostałych danych zawartych na fakturze.

Brak NIP-u przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu pozostałych danych podmiotu będącego nabywcą jest wadą techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury uzależnione jest od spełnienia warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, a także od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis art. 88 ustawy enumeratywnie określa listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże nie wymienia opisanej we wniosku nieprawidłowości (braku NIP nabywcy) jako przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego (w sytuacji, gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze). Zatem brak numeru NIP na fakturze nie przesądza o braku prawa do odliczenia podatku VAT.

Zatem, podatnikowi przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia części podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym. Przy czym prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur, na których nie ma numeru NIP przysługuje, o ile na podstawie danych zawartych w ww. fakturach możliwe jest zidentyfikowanie podatnika jako nabywcy. Prawo to przysługuje/będzie przysługiwało w takiej części, w jakiej energia elektryczna jest/będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to przysługuje/będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że przysługuje/będzie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT, zawartego w cenie energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji na podstawie faktur VAT wystawionych na osobę prywatną niezawierających numeru NIP.

Interpretacja indywidualna z 21 czerwca 2024 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.158.2024.2.ID - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz