Prawo do emerytury minimalnej dla większej liczby osób?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, w którym klub parlamentarny Lewicy proponuje poszerzenie grupy emerytów uprawnionych do podwyższenia przysługującej im emerytury do kwoty emerytury minimalnej. W efekcie planowanych zmian wszystkie okresy wykonywania pracy na podstawie umów zleceń lub innych umów o świadczenie usług miałyby walor okresów uzupełniających i byłyby traktowane jak okresy składkowe.

Projektowana nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma w założeniu poszerzyć grupę emerytów uprawnionych do podniesienia emerytury do kwoty emerytury minimalnej.

„W obowiązującym stanie prawnym nie wszystkie, przebyte w przeszłości okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia mają charakter okresów składkowych. Nie w każdym przypadku można je bowiem zakwalifikować jako okresy ubezpieczenia lub inne okresy składkowe wymienione w art. 5–7 ustawy. Jednocześnie niektóre okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, które mają walor okresów składkowych, uwzględniane są dla celów podwyższenia emerytury do kwoty emerytury minimalnej w wymiarze niższym niż rzeczywiście przebyty” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy proponują, by wszystkie okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, które nie są okresami wymienionymi w art. 5-7 ustawy, miały walor okresów uzupełniających. W efekcie takie okresy byłyby potraktowane – w celu ustalenia prawa do podwyższenia emerytury do kwoty emerytury minimalnej – jak okresy składkowe.

Druga ważna propozycja zakłada, że do okresów wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, które zostały uwzględnione jako okresy składkowe, nie będzie stosowany mechanizm ich zmniejszania stosownie do kwoty wynagrodzenia osiąganego z tytułu tych umów. Chodzi sytuacje, gdy okresy składkowe i nieskładkowe (wymienione w art. 5–7 lub obliczone z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ust. 3), są krótsze od okresów wymaganych do nabycia prawa do podwyższenia emerytury do kwoty emerytury minimalnej. W praktyce okresy, które przypadły po 1 stycznia 1999 r., byłyby w tym kontekście uwzględniane w taki sam sposób, jak okresy przebyte przed tym terminem.

„Projektowana ustawa wywoła pożądane skutki społeczne. Będzie ona bowiem prowadzić do zwiększenia możliwości zaspokajania przez emerytów podstawowych potrzeb bytowych. W rezultacie pozwoli ona zmniejszyć obciążenia, jakie wiążą się z pobieraniem przez nich świadczeń poniżej emerytury minimalnej dla ich rodzin oraz systemu pomocy społecznej” – wskazują posłowie Lewicy.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy – projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt trafił do Sejmu 21 kwietnia 2021 r.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp