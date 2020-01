Prawo budowlane do zmiany. Procesy inwestycyjne mają być prostsze

Sejm przyjął nowelizację Prawa budowlanego. Jak przekonuje Ministerstwo Rozwoju, które przygotowało projekt zmian, nowela doprowadzi do tego, że procesy inwestycyjne staną się w efekcie prostsze i szybsze. W nowelizacji przewidziano m.in. zmniejszenie liczby formalności, prostszą legalizację starych samowoli budowlanych i likwidację kilku uciążliwych obowiązków.

– Obecnie organ, który wydaje pozwolenie na budowę, nie weryfikuje projektu pod kątem technicznym, a jedynie sprawdza kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi około 35 procent całej dokumentacji, to szczególne warunki techniczne i bardzo szczegółowe opisy dla danego obiektu budowlanego. Często zmienia się on w procesie inwestycyjnym. Teraz projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych – mówi wiceminister rozwoju, Robert Nowicki.

Nowelizacja zakłada m.in. prostszą legalizację starych (co najmniej 20-letnich) samowoli budowlanych. Po zmianach takie samowole będzie łatwiej zalegalizować, a warunkiem skorzystania z uproszczonej i bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, która potwierdzi możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu, oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Co ważne, na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budujący będzie składać mniej dokumentów. Do wniosku o pozwolenie wystarczy bowiem dołączenie jedynie części obecnego projektu budowlanego. Zmniejszona zostanie też liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku.

Ustawa zakłada ponadto np. zwolnienie z obowiązku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, paczkomatów, automatów przechowujących przesyłki albo automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług. Dotyczy to urządzeń o wysokości do 3 metrów włącznie.

Zmiany wprowadza ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił już do prezydenta i Senatu.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp