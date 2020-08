Pracownik powinien informować pracodawcę o kierunku wyjazdu wakacyjnego?

Pracodawca nie może pytać swojego pracownika o kierunek wakacyjnego wyjazdu, ale w uzasadnionych okolicznościach to sam pracownik powinien o tym informować – twierdzą eksperci. Obecne regulacje są dosyć niejednoznaczne, a sytuacja może się komplikować, gdy dany pracownik będzie musiał przejść po powrocie dwutygodniową kwarantannę.

W aktualnych przepisach prawa pracy nie doprecyzowano, czy firma może żądać informacji, gdzie dany pracownik wybiera się na urlop. Takie pytanie odnosi się do sfery życia prywatnego pracownika i dlatego pracownik nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

Jak wskazują jednak eksperci, w czasie pandemii koronawirusa takie informacje mogą być potrzebne pracodawcy do oceny możliwości zakażenia się pracownika i ewentualnych konsekwencji. W praktyce – zgodnie z RODO i Kodeksem pracy – pracodawca może uzyskać tego rodzaju informacje tylko za zgodą pracownika i z jego inicjatywy.

– Nie może być tak, że pracodawcy stale wymagają od swoich pracowników podawania destynacji, do których ci udają się na wakacje, ale wyjątkiem może być np. wyjazd poza terytorium Unii Europejskiej. Tutaj trzeba uwzględnić, że pracownik po powrocie będzie musiał przejść dwutygodniową kwarantannę. Jeżeli jest to pracownik kluczowy, wówczas pracę należy rozplanować tak, żeby na ten okres jego nieobecności zapewnić zastępstwo – wskazała w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes radca prawny w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni, Ewelina Kozłowska-Kowalczuk.

Zdaniem Kozłowskiej-Kowalczuk, zadawanie tego rodzaju pytań może być też uzasadnione kwestią bezpieczeństwa klientów i współpracowników. Na pracodawcach ciąży obowiązek zabezpieczenia pracowników, ale takie przypadki nie są dokładnie określone w polskim prawie.

– Nie jest to jednak stricte uregulowane ustawowo i budzi kontrowersje wśród specjalistów z zakresu prawa pracy. Można oczywiście zwrócić się do Głównego Inspektora Pracy, żeby to on wydał decyzję w tym zakresie, ale trzeba podchodzić do takich sytuacji zdroworozsądkowo – wyjaśnia Kozłowska-Kowalczuk.

mp