Pracownicze Plany Kapitałowe - czas do 27 października 2020 r.

Ze względu na epidemię COVID-19 przedłużono termin wdrożenia PPK przez firmy, które na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudniały co najmniej 50 osób. W ich przypadku termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową upływa 27 października 2020 roku, a termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK w imieniu osób zatrudnionych – 10 listopada 2020 roku.

PPK służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60 roku życia. Sprawdź kiedy musisz wprowadzić PPK do swojej firmy.

Kto i kiedy tworzy PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są wprowadzane do przedsiębiorstw od 2019 roku. Terminy wdrożenia w firmach zależą od liczby zatrudnionych pracowników - najwcześniej PPK zostały wdrożone w dużych przedsiębiorstwach, najpóźniej, bo dopiero w 2021 roku, pojawią się w firmach zatrudniających mniej niż 20 osób. Docelowo PPK mają się pojawić w każdym podmiocie, który zatrudnia co najmniej jedną osobę.

Ważne! Te same terminy obowiązują firmy, które na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniały co najmniej 20 osób.

Pozostali przedsiębiorcy, zatrudniający mniej niż 20 pracowników, muszą zawrzeć umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 roku oraz umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 roku.

Z obowiązku tworzenia PPK są zwolnione firmy, prowadzące Pracownicze Programy Emerytalne, do których przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych, pod warunkiem, że naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

Tabela: Kiedy firmy muszą tworzyć PPK

Wielkość zatrudnienia Od kiedy można wdrażać PPK Do kiedy trzeba zawrzeć umowę o zarządzanie PPK Do kiedy trzeba zawrzeć umowę o prowadzenie PPK Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018) od 1 lipca 2019 25 października 2019 12 listopada 2019 Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019) od 1 stycznia 2020 27 października 2020 10 listopada 2020 Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019) od 1 lipca 2020 27 października 2020 10 listopada 2020 Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych. od 1 stycznia 2021 26 marca 2021 10 kwietnia 2021

Dla kogo są PPK

PPK obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Są to:

pracownicy (osoby zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę)

osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych

osoby fizyczne - wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług

członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Osoby w wieku poniżej 55 lat trafiają do PPK „z automatu”, chyba że z tej możliwości zrezygnują – muszą podpisać i przekazać podmiotowi zatrudniającemu specjalną deklarację.

Ci którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, mogą przystąpić do Planu tylko na życzenie (też podpisując deklarację).

Osoba zatrudniona może zrezygnować z odprowadzania składek na PPK. Może też zmienić zdanie i do systemu wrócić.

Pamiętaj! Jeśli zatrudniasz przynajmniej jedną osobę, będziesz mieć obowiązek zawarcia dwóch umów:

umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową

umowy o prowadzenie PPK – w imieniu i na rzecz zatrudnionego.

Umowa o zarządzanie PPK

Umowę o zarządzanie PPK zawierasz z instytucją finansową. Instytucję możesz wybrać z listy, którą znajdziesz na oficjalnym portalu poświęconym PPK. Umowa musi mieć postać elektroniczną pozwalającą na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, na przykład na USB, płycie CD lub w pliku PDF przekazanym mailem.

Wyboru instytucji finansowej dokonujesz w porozumieniu z działającą u ciebie zakładową organizacją związkową. A jeśli takiej nie ma, to w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, która została wyłoniona w tym celu. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym musisz zawrzeć umowy o zarządzanie PPK, nie osiągniesz takiego porozumienia, to sam wybierasz instytucję finansową, z którą zawrzesz umowę o zarządzanie PPK. Musisz mieć przy tym na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Przepisy dotyczące PPK dają wskazówki, jak wybierać instytucję finansową.

W szczególności powinieneś ocenić:

proponowane warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK

efektywność w zarządzaniu aktywami

doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową na portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Umowa o prowadzenie PPK

Twoim obowiązkiem jako firmy będzie podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnianych przez ciebie pracowników.

Taką umowę, co do zasady, powinieneś zawrzeć po upływie trzeciego miesiąca od zatrudnienia pracownika. Masz na to czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy od jego zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wliczasz wcześniejsze okresy zatrudnienia tego pracownika w twojej firmie (z poprzednich 12 miesięcy).

Nie musisz jednak zawierać indywidualnej umowy dla każdego pracownika. Wystarczy lista osób objętych PPK, jako załącznik do umowy o prowadzenie PPK. Upewnij się, że lista jest aktualna i nie ma na niej osób, które już u ciebie nie pracują albo zrezygnowały z PPK.

Finansowanie PPK

Oszczędności w ramach PPK tworzone są wspólnie przez osoby zatrudnione, firmy oraz państwo. Pracownicy i pracodawcy finansują kwoty podstawowe (odpowiednio 2% i 1,5 % wynagrodzenia). Mogą też wpłacać kwoty dodatkowe.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może na jego wniosek wynieść mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie tego uczestnika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wpłaty na PPK, finansowane przez osobę zatrudnioną, potrącasz z jej wynagrodzenia po opodatkowaniu i oskładkowaniu. Kwoty, które w ramach PPK sfinansujesz jako pracodawca, nie są oskładkowane, ale są dla pracownika przychodem. Dlatego potrącasz od nich podatek z pensji pracownika.

Oprócz tego państwo dopłaci do planu 240 zł rocznie. W pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Zarządzanie środkami z PPK

Pieniądze z PPK są gromadzone na kontach. Środkami zarządza wybrana przez ciebie instytucja finansowa. Nadzór nad PPK w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników systemu sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje finansowe muszą spełniać określone wymogi, w tym wymóg doświadczenia, by zostały dopuszczone do zarządzania środkami gromadzonymi w PPK.

Środki gromadzone w PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna będzie się zmieniać wraz z wiekiem uczestnika PPK.

Kary dla pracodawców

Jeśli, jako pracodawca, nie dopełnisz obowiązku zawarcia umowy o PPK w ustalonym terminie, grozi ci grzywna w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Podobna kara jest przewidziana za nakłanianie zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł podlega pracodawca, który:

nie zawrze umowy o prowadzenie PPK

nie będzie dokonywać wpłat na PPK

nie będzie prowadził stosownej dokumentacji

będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

Podstawa prawna

Art. 1, art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 9, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 23, art. 25, art. 27, art. 28, art. 31, art. 32, art. 34, art. 106 - 111, art. 133, art. 134 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

