Pracownicy teraz z prawem do refundacji szkieł kontaktowych

Do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dodano regulacje wprowadzające prawo pracownika do skorzystania z refundacji szkieł kontaktowych (oprócz okularów) korygujących wzrok. Do tej pory pracodawca zapewniał pracownikom tylko refundację okularów. Przygotowane w resorcie rodziny i polityki społecznej zmiany weszły w życie 17 listopada br.

W ramach zmian w rozporządzeniu ws. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wprowadzono m.in. prawo do skorzystania przez pracownika z refundacji szkieł kontaktowych (oprócz okularów) korygujących wzrok. W założeniu taka możliwość ma zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także odpowiednią ergonomię na stanowisku pracy.

– To wynika z konieczności dostosowania przepisów do zmieniającego się świata technologii i techniki – wskazuje szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Prawo do skorzystania z refundacji będzie w tej sytuacji przysługiwać, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

W przypadku funkcjonujących przed 17 listopada br. stanowisk pracy przewidziano 6 miesięcy okresu przejściowego na dostosowanie stanowisk do nowych regulacji.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 2367).

Rozporządzenie weszło w życie 17 listopada 2023 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp