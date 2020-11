Pracodawcy muszą pamiętać o numerach PESEL/NIP pracowników – przypomina MF

Pracodawcy powinni pamiętać o obowiązku podania w formularzu podatkowym poprawnego numeru PESEL lub NIP pracownika – przypomina Ministerstwo Finansów. Jak tłumaczy resort, dzięki temu skarbówka może szybko identyfikować podatników, a sami pracownicy mogą korzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć się bez wychodzenia z domu.

„Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT” – przypomina Ministerstwo Finansów.

Prawidłowe wskazanie numeru PESEL/NIP umożliwia jednoznaczną identyfikację podatnika. W efekcie skarbówka może też potem automatycznie wygenerować i udostępnić zeznanie podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT.

„Podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Jak zaznacza resort, jeżeli dany pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, to powinien również posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Wnioski w takich sprawach można składać do właściwego organu (urząd gminy/dzielnicy) razem z dokumentami potwierdzającymi dane wskazane we wniosku.

mp