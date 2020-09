Pracodawcy krytykują działania PIP

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada teraz kontrole w firmach, a podczas pandemii koronawirusa w praktyce zostawiła pracodawców samych sobie – twierdzą Pracodawcy RP. Jak oceniają eksperci tej zrzeszającej pracodawców organizacji, w najcięższych chwilach zamknięcia gospodarki aktywność PIP była trudno dostrzegalna.

Pracodawcy RP wytykają inspekcji pracy niewielką aktywność w czasie pandemii koronawirusa. Lista zastrzeżeń obejmuje m.in. brak działań edukacyjno-prewencyjnych skierowanych do pracodawców i pracowników, w tym konkretnych wytycznych dotyczących zapewniania bezpiecznych warunków pracy.

– PIP ograniczyła się do powielenia wytycznych przygotowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Inspekcja skupiła się za to na konieczności aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, co jest kwestią raczej formalną – mówi ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Jak podkreśla Żukowska-Czaplicka, firmom brakowało też wsparcia przy wprowadzaniu pracy zdalnej, bo dla wielu pracodawców taka formuła była sporym wyzwaniem.

Środowisko pracodawców krytycznie ocenia także niedawne zapowiedzi działań kontrolnych PIP. Eksperci oceniają, że PIP jest zawsze chętna do kontrolowania i karania nawet za najdrobniejsze nieprawidłowości, a jednocześnie oferuje bardzo ograniczone wsparcie i pomoc dla firm.

– Tak nie powinno być. Działania prewencyjne powinny być najważniejsze, bez nich kontrola to przysłowiowe „polowanie na czarownice” – podsumowuje Żukowska-Czaplicka.

mp