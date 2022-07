Pracodawcy chcą ostrożnego wzrostu płac i pakietu antyinflacyjnego

W obecnej sytuacji wzrost płac w Polsce powinien być ostrożny, a władze powinny przygotować specjalny pakiet antyinflacyjny – twierdzą organizacje pracodawców będące członkami Rady Dialogu Społecznego. Przedsiębiorcy poparli zaproponowane przez rząd propozycje wskaźników płac na 2023 r. Minimalne wynagrodzenie miałoby wzrosnąć od 1 stycznia do 3383 zł i od 1 lipca do 3450 zł.

Temat płacy minimalnej był poruszany na forum Rady Dialogu Społecznego, ale strony nie osiągnęły porozumienia.

– Rozpoczęta w Radzie Dialogu Społecznego dyskusja nad wzrostem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i minimalnej płacy wskazuje, że występują w tym zakresie duże różnice, przede wszystkim w kontekście zagrożenia inflacją i nakręcania spirali cenowo-płacowej, która uderzy nie tylko w gospodarkę, ale i w realne dochody gospodarstw domowych – mówi doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, prof. Jacek Męcina.

Jak wynika z rządowych zapowiedzi, w 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć od 1 stycznia do 3383 zł i od 1 lipca do 3450 zł, podczas gdy minimalna stawka godzinowa wzrosłaby odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. W sferze budżetowej wynagrodzenia mają wzrosnąć o wskaźnik inflacji (planowane 7,8 proc.).

Propozycje rządu krytycznie oceniają związki zawodowe, które liczą na wzrost wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia do 3450 zł i od 1 lipca do 3600 zł. Związkowcy zaapelowali też o wyraźnie większy wzrost płac w budżetówce.

Środowisko pracodawców poparło z kolei propozycje rządu. Jak twierdzi Konfederacja Lewiatan, rząd powinien jednak jednocześnie przygotować nadzwyczajne działania antyinflacyjne, które mogłyby zapobiec zjawisku rosnącej spirali cenowo-płacowej.

mp