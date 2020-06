Praca zdalna – wkrótce nowe przepisy

Niebawem w życie wejdą nowe przepisy, które uregulują kwestie dotyczące pracy zdalnej. Po wprowadzeniu zmian pracodawca powinien m.in. sprawdzać umiejętności pracownika oraz warunki, w jakich wykonywana ma być praca zdalna. Pracodawcy otrzymają także prawo do wymagania od pracowników prowadzenia odpowiedniej ewidencji wykonywanych zdalnie czynności.

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej wprowadzi przyjęta już przez Sejm tarcza antykryzysowa 4.0. Możliwość wykonywania pracy zdalnej ma być zawężona tylko do osób posiadających odpowiednie umiejętności oraz możliwości techniczne i lokalowe.

– Oznacza to, że pracodawcy powinni sprawdzić zarówno umiejętności jak i warunki, w których będzie wykonywana praca. Przedsiębiorstwo powinno zapewnić środki i materiały do pracy oraz obsługę logistyczną. Ustawodawca dopuszcza wykorzystanie środków własnych pod warunkiem, że umożliwi to zachowanie tajemnic, poufności i ochronę danych osobowych – tłumaczy ekspert Business Centre Club, Katarzyna Lorenc.

Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca będzie mógł też wydać pracownikowi polecenie ewidencjonowania czynności wykonywanych w sposób zdalny, w tym dat wykonania i czasu trwania. Decyzja o formie ewidencji będzie należeć do pracodawcy. Jednocześnie będzie możliwość cofnięcia polecenia w dowolnym momencie.

Co istotne, nowa tarcza zakłada ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy za BHP pracy zdalnej do środków oraz materiałów do pracy, które dostarcza.

– Wprowadzone zmiany dotyczące BHP pracy zdalnej były bardzo oczekiwane przez pracodawców. Z pewnością wyzwaniem dla przedsiębiorców będzie spełnienie warunku sprawdzenia umiejętności, warunków technicznych i lokalowych do pracy zdalnej – dodaje Lorenc.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt jest już po III czytaniu sejmowym.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z aktualną wersją ustawy można się zapoznać tutaj.

mp