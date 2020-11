Praca zdalna w Kodeksie pracy. Nadchodzą ważne zmiany

Formuła pracy zdalnej ma zostać usankcjonowana w Kodeksie pracy. Jednocześnie rząd chce usunąć przepisy dotyczące telepracy, co ma zapewnić spójność prawa. Zgodnie z projektowanymi zmianami, praca zdalna będzie mogła być wykonywana nie tylko całkowicie, ale także częściowo poza siedzibą pracodawcy.

Zgodnie z przygotowanymi w resorcie pracy propozycjami, przepisy o pracy zdalnej mają zastąpić obecne regulacje ws. telepracy.

Jednym z przyjętych założeń jest to, by praca zdalna mogła być wykonywana zarówno całkowicie, jak i tylko częściowo poza siedzibą pracy. Zdaniem ekspertów Pracodawców RP, projektodawcy powinni rozważyć umożliwienie organizowania pracy zdalnej również w incydentalnej formie – np. na jeden lub kilka dni.

Nowe przepisy określą też m.in. sposób wprowadzania pracy zdalnej w przedsiębiorstwie. Podstawowym założeniem jest uzgadnianie takich kwestii pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Uzgodnienie ma być możliwe przy podpisywaniu umowy o pracę lub już w trakcie zatrudnienia.

– Warto podkreślić, że pozostawiono pracodawcom możliwość wydawania polecenia wykonywania pracy zdalnej w dwóch możliwych przypadkach. W naszej ocenie jednak jest to niewystarczający katalog. Należy go uzupełnić o możliwość wydawania takiego polecenia w przypadku, gdy „jest to uzasadnione organizacyjnymi potrzebami pracodawcy”. Z kolei zasady wykonywania pracy zdalnej mają zostać ustalone w porozumieniu zawartym między pracodawcami a związkami zawodowymi – komentuje ekspert Pracodawców RP, Katarzyna Siemienkiewicz.

Jak wskazuje Siemienkiewicz, wątpliwości budzić może też m.in. sprawa zasad wypłaty ekwiwalentów. W rządowym projekcie zaproponowano zakres czynników, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu. Ekspert ocenia, że lepiej będzie, jeśli takie kwestie będą rozstrzygane jednak indywidualnie między stronami.

mp