Praca zdalna – pracodawcy proponują wprowadzenie stałych rozwiązań

W związku z ograniczeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa coraz więcej firm korzysta z formuły pracy zdalnej. Na razie taka praca jest tylko tymczasowo (do 4 września br.) uregulowana w rządowej tarczy antykryzysowej. Teraz organizacje pracodawców apelują do rządu o wprowadzenie stałych rozwiązań odnoszących się do pracy zdalnej.

Jak pokazują niedawne badania, zmiany na rynku pracy mogą mieć trwały charakter. Z ankiet przeprowadzonych przez firmę doradczą PwC wynika, że aż 74 proc. przedsiębiorstw planuje zwiększenie zakresu pracy zdalnej po zakończeniu stanu pandemii. Możliwość wykonywania choćby części pracy w formule zdalnej jest też istotna dla większości pracowników.

W czasie prac nad projektem „Bezpieczny powrót do pracy” na kwestię pracy zdalnej uwagę zwróciły organizacje zrzeszające pracodawców, w tym American Chamber of Commerce (AmCham), Business Centre Club, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polskie Forum HR, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

„Kodeksowe zapisy dotyczące telepracy są zbyt wąskie, aby objąć wszystkie przypadki, gdzie praca zdalna może mieć zastosowanie, a ich treść nie zawsze jest możliwa do zastosowania. Praca zdalna może być wykonywana w dowolnym miejscu, ma charakter mniej lub bardziej nieregularny, a jej zastosowanie zależy głównie od dwóch czynników: charakteru wykonywanych prac oraz preferencji pracowników i pracodawców co do jej częstotliwości” – oceniają pracodawcy.

Zdaniem środowiska przedsiębiorców, wdrożona na stałe definicja pracy zdalnej powinna brać pod uwagę cały szereg możliwości. Pracodawcy chcą też, aby większość elementów takiej pracy – w tym kwestie dotyczące częstotliwości, miejsca wykonywania czy ewentualnych kosztów – była przedmiotem indywidualnych uzgodnień pomiędzy pracownikami i pracodawcami.

„Jednym z kluczowych elementów, które wymagają regulacji jest też obszar bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym, że pracodawca nie ma pełnej kontroli nad warunkami panującymi w miejscu pracy, nie ma możliwości zastosowania wszystkich przepisów dot. BHP wynikających z Kodeksu pracy i innych aktów prawnych” – zaznaczają organizacje pracodawców.

