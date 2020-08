Praca zdalna na polecenie pracodawcy – przepisy będą obowiązywać dłużej

Przepis stanowiący podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej będzie obowiązywać o pół roku dłużej – wynika z projektu nowelizacji, który do Sejmu skierowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pierwotnie przepis miał przestać obowiązywać już 4 września br. O taką zmianę apelowało wcześniej środowisko pracodawców.

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej wprowadzono w ramach tzw. tarcz antykryzysowych będących odpowiedzią na kryzys związany z pandemią koronawirusa. Możliwość wprowadzenia pracy zdalnej obowiązuje od 8 marca i miała obowiązywać przez 180 dni, czyli do 4 września.

Zgodnie z art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Do Sejmu trafił już zgłoszony przez PiS projekt, w którym przewidziano przedłużenie terminu obowiązywania art. 3. Przepis ma utracić moc dopiero po upływie roku od wejścia w życie. W praktyce oznacza to, że możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie zdalnej będzie dostępna do 8 marca 2021 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt trafił do Sejmu 12 sierpnia 2020 r.

Nowela ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp