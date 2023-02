Praca zdalna i kontrole trzeźwości. Nowela Kodeksu pracy już wkrótce

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację Kodeksu pracy, która zakłada wprowadzenie nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. Większość zmian ma wejść w życie 21 lutego, przy czym nowe przepisy odnoszące się do pracy zdalnej zaczną obowiązywać z początkiem kwietnia br.

Nowe przepisy definiują pracę zdalną jako pracę wykonywaną całkowicie/częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Wprowadzane regulacje zastąpią obowiązujące dotychczas przepisy o telepracy.

– Pracodawcy muszą wdrożyć regulacje dotyczące pracy zdalnej do przepisów wewnątrzzakładowych i dostosować się do nowych zasad. Obecnie praca zdalna organizowana jest na zasadach dużej dowolności i to się zmieni. Dwa miesiące dla pracodawców to czas na przygotowanie adekwatnych regulacji firmowych i wdrożenie nowych przepisów, które w wielu miejscach pozostawią pracodawcom pole do kształtowania pracy zdalnej, szczególnie w kwestiach odpłatności za koszty ponoszone przez pracowników – komentuje adwokat i ekspert Business Centre Club, Joanna Torbé-Jacko.

Zgodnie z nowymi przepisami, dopuszczalne będą dwa tryby pracy zdalnej, w tym zwykły (z wymaganą zgodą pracownika) i nadzwyczajny (z polecenia pracodawcy). Praca w tej formule będzie mogła być wykonywana całkowicie zdalnie (regularna praca zdalna) albo częściowo (hybrydowa praca zdalna). Przewidziano także możliwość wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej (w wymiarze do 24 dni w trakcie roku).

– Zasadniczo głównym celem wprowadzanych zmian jest to, aby praca zdalna była wynikiem uzgodnień pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą, a nie tylko jednostronną decyzją tego ostatniego – podkreśla Torbé-Jacko.

Nowela wprowadza również nowe przepisy, które dają pracodawcom możliwość samodzielnego przeprowadzania prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników. Co istotne, przewidziano też wyraźny zakaz dopuszczania do pracy pracowników nietrzeźwych lub będących pod wpływem narkotyków.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 240).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 21 lutego br.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

