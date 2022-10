Pożyczki tzw. chwilówki coraz popularniejsze

W lipcu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 307,5 tys. nowych pożyczek na kwotę 793 mln zł. W porównaniu do lipca 2021 r. liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 19,1%, a ich wartość o 18,0%. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do 1000 zł, które stanowiły 43,6% wszystkich udzielonych w lipcu 2022 r. pożyczek. Jednakże, pod względem liczbowym najwyższą dynamikę odnotowano w przypadku pożyczek o wartości przekraczającej 5000 zł. Ich liczba wzrosła w I kw. br. o 62% w stosunku do I kw. 2021 r.

Interpelacja nr 35798 do ministra finansów w sprawie wzrostu liczby pożyczek krótkoterminowych, tzw. chwilówek

Szanowna Pani Minister!

Jak donoszą media, w lipcu 2022 r. wzrosła w porównaniu z lipcem 2022 r. liczba krótkoterminowych pożyczek, zwłaszcza w przedziale 500-1000 zł.

W trybie interpelacji wnoszę o odpowiedź: Czy minister finansów potrafi wskazać przyczyny znaczącego wzrostu udzielanych pożyczek krótkoterminowych, tzw. chwilówek, w ostatnim czasie?

Ponadto wdzięczna będę za przekazanie bardziej przekrojowych danych - mianowicie liczby pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe w I półroczu 2020, 2021 i 2022 r.

Poseł Magdalena Łośko

6 września 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 35798 w sprawie wzrostu liczby pożyczek krótkoterminowych, tzw. chwilówek

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji numer 35798 w sprawie wzrostu liczby pożyczek krótkoterminowych, tzw. chwilówek Posłanki na Sejm RP Pani Magdaleny Łośko, uprzejmie przedstawiam poniższą odpowiedź, zawierającą również opinie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „UOKiK”).

Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez UOKiK, „Prezes Urzędu, mając na względzie ochronę zbiorowego interesu konsumentów na rynku usług finansowych, monitoruje ryzyka związane z wzrostem zainteresowania konsumentów pożyczkami pozabankowymi. Z danych, którymi dysponuje Prezes Urzędu (źródło: BIK), wynika że w I półroczu 2020 r. udzielono 602 tys. krótkoterminowych (do 30 dni) pożyczek i kredytów konsumenckich,zaś w I półroczu 2021 r. - 851 tys. Jak wynika z „Newslettera BIK o rynku pożyczkowym”1 w lipcu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 307,5 tys. nowych pożyczek na kwotę 793 mln zł. W porównaniu do lipca 2021 r. liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 19,1%, a ich wartość o 18,0%. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do 1000 zł, które stanowiły 43,6% wszystkich udzielonych w lipcu 2022 r. pożyczek. Jednakże, jak wskazano w raporcie, pod względem liczbowym najwyższą dynamikę odnotowano w przypadku pożyczek o wartości przekraczającej 5000 zł. Ich liczba wzrosła w I kw. br. o 62% w stosunku do I kw. 2021 r. Przy czym w tym miejscu należy podkreślić, że tak wysoki poziom wzrostu wynika również z przyjęcia jako punktu odniesienia okresu pandemii COVID-19, kiedy to wskutek niepewności na rynku i obaw konsumentów (zwłaszcza w początkowej fazie pandemii) nastąpiło istotne ograniczenie wydatków konsumenckich, w tym popytu na kredyty konsumenckie. Natomiast okres od II połowy 2021 r. charakteryzował się znaczną poprawą nastrojów konsumenckich, wzrostem wydatków i rosnącą skłonnością do finansowania ich kredytem konsumenckim, ze względu na nieziszczenie się czarnych scenariuszy wpływu pandemii na gospodarkę oraz rynek pracy (…). W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że powyższe dane odnoszą się do I półrocza 2022 r. ,zatem do okresu, kiedy nie wdrożono jeszcze rozwiązań antyinflacyjnych przewidujących łagodzenie wzrostu cen nośników energii, jak również wakacji kredytowych, które w istotny sposób łagodzą koszty wzrostu obsługi rat kredytów hipotecznych. Wdrożenie wskazanych wyżej mechanizmów ochrony gospodarstw domowych może istotnie wspierać ich sytuację finansowa - będzie zatem czynnikiem, który w przyszłości może wpłynąć na zmniejszenie popytu na krótkoterminowe pożyczki udzielane przez instytucje pożyczkowe”.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Piotr Patkowski

Warszawa, 29 września 2022 r.

1 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/att/2277373

