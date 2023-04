Pozostawienie zysku w firmie. Ile można odliczyć od dochodu?

Przy pozostawieniu zysków w firmie w bieżącym roku można odliczyć od dochodu 250 tys. zł. Jak wyliczają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w praktyce oznacza to możliwość obniżenia należnego podatku CIT o blisko 50 tys. zł. Taka opcja została wprowadzona w 2019 r. i może pozwolić firmom na uzyskanie oszczędności bez większego wysiłku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pozostawieniu wypracowanego zysku spółka może odliczyć od dochodu 250 tys. zł. Aktualne regulacje pozwalają na zaliczenie do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek od kapitału własnego – kapitału zapasowego utworzonego z zysków oraz dopłat wniesionych do podatnika. Możliwość ta ma w założeniu zachęcać do kumulowania kapitału i zniechęcać do finansowania kapitałem obcym.

„Ze względu na wysoką stopę referencyjną, ten górny limit (250 tys. zł kosztów) jest możliwy do osiągnięcia w 2023 r., jeśli spółka zachowa w spółce nieco ponad 3 mln zł zysku lub więcej albo wniesie dopłatę do kapitału (specyficzna forma dokapitalizowania spółek z o.o. bez naliczania odsetek). Jeśli spółka ma zysk 3 mln zł i wypłaci 1 mln zł dywidendy, w jej przypadku korzyść wyniesie 150 tys. zł” – wskazują eksperci Grant Thornton.

Jak podkreślają eksperci, na większe korzyści liczyć mogą grupy kapitałowe, bo jeśli dana grupa składa się np. z 10 spółek i część z nich wypracowała zysk lub zrealizowała dopłaty, to realne oszczędności mogą być odpowiednio większe.

