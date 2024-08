Pomoc de minimis na nowych zasadach. Rząd przyjął ważny projekt

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis. Przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt przewiduje dostosowanie przepisów do aktualnych wymogów Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą m.in. podniesienia do 300 tys. euro wartości maksymalnej pomocy de minimis, z jakiej przedsiębiorca może skorzystać w trakcie 3 lat.

„Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej w kwestii warunków udzielania pomocy de minimis. Obecnie w polskich aktach prawnych znajdują się odniesienia do poprzednich rozporządzeń KE w tym zakresie. Projektowana ustawa dostosowuje krajowe przepisy do prawa unijnego” – czytamy w rządowym komunikacie.

Nowe unijne regulacje obowiązują bezpośrednio, a projekt ustawy, który przyjął rząd, zakłada odpowiednie dostosowanie polskiego prawa.

Pakiet zmian zakłada m.in. modyfikację sposobu obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu pomocy de minimis z roku bieżącego i 2 ostatnich lat podatkowych. Ważną nowością jest też podwyższenie z 200 tys. euro do 300 tys. euro wartości maksymalnej pomocy de minimis, z jakiej przedsiębiorca może skorzystać w trakcie 3 lat.

Co istotne, nowe przepisy dopuszczają udzielanie pomocy w branżach, które wcześniej były wykluczone z tej możliwości. Chodzi np. o sektor węglowy. Zdecydowano się również na zniesienie niższego limitu pomocy de minimis dla drogowego transportu towarów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis. Projekt został przyjęty przez rząd 6 sierpnia 2024 r.

Nowe regulacje mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

