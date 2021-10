Polski Ład: Nowa kwota wolna i skala podatkowa oraz ulga dla klasy średniej

Najważniejszymi rozwiązaniami podatkowymi w Polskim Ładzie, jak informuje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, to m.in: historyczna podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (europejski poziom) - równo dla wszystkich, niezależnie od zarobków, wyższy próg podatkowy - podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł (liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę), oraz fair play w zakresie składki zdrowotnej. Zobaczmy zatem co to oznacza w praktyce. Dla kogo te zmiany będą korzystne, a kto będzie musiał więcej dołożyć się do budżetu państwa?

Skala podatkowa i kwota wolna

W 2021 r. podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek 85 528 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Przy czym kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu wynosi:

1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł; 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:



834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł



- dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł; 525,12 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:



525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł



- dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

W 2022 r. skala podatkowa ma przedstawiać się następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł 120 000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Ustawodawca przewiduje zatem podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do poziomu 30 000 zł, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5100 zł = 0 zł).

Po zmianie kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała degresywnego charakteru (nie będzie malała wraz ze wzrostem dochodów) oraz jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama. Ponadto kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5100 zł = 425 zł miesięcznie). Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

Brak odliczenia składki zdrowotnej

Obecnie, kwota składki opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami ustawy o NFZ, lub pobrana w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z tymi przepisami, podlega odliczeniu od podatku na zasadach określonych w art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie realizowane jest już na etapie obliczania zaliczek na podatek. Dotyczy to zarówno zaliczek obliczanych samodzielnie przez podatników, jak i pobieranych przez płatników, np. zakłady pracy, organy rentowe.

Od 2022 r. zlikwidowane mają być przepisy, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

Ulga dla klasy średniej

Od 2022 r. podstawę obliczenia podatku będzie stanowić dochód po odliczeniu kwot m.in. ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ulga ta, jak tłumaczą projektodawcy, ma chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzanych w PIT zmian.

Kwotę ulgi będzie obliczać się według wzoru:

(A x 6,68% - 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł, (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

- w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 (według skali podatkowej) przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Kwota ulgi określona według powyższego wzoru będzie stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.

Ulga przy zaliczkach na podatek

Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, płatnik pomniejsza dochód (tj. przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne) o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według wzoru:

(A x 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł, (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Przy czym, jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Przykłady

Tyle teorii, a teraz przeanalizujmy skutki powyższych zmian na konkretnych przykładach.

Założenia:

pracownik - umowa o pracę na pełny etat,

wiek powyżej 26 lat, ale nie w wieku emerytalnym, tj. bez ulgi dla młodych i ulgi dla seniorów,

praca w miejscu zamieszkania, czyli miesięczne koszty uzyskania przychodu to 250 zł (rocznie: 3000 zł),

uwzględniamy kwotę wolną od podatku,

bez PPK,

minimalna kwota wynagrodzenia: 3010 zł (obowiązująca w 2022 r.),

kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 157 770 zł (obowiązująca w 2021 r.).

Rok 2021 2022 2021 2022 2021 2022 wynagrodzenie brutto miesięcznie 3010 3010 4000 4000 5000 5000 wynagrodzenie brutto rocznie 36 120 36 120 48 000 48 000 60 000 60 000 KUP 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Kwota zmniejszająca podatek 525,12 5100 525,12 5100 525,12 5100 Składki ub.społ. (13,71%) 4952,16 4952,16 6580,80 6580,80 8226,00 8226,00 Ulga dla klasy średniej 0 0 0 0 0 0 Składka ub.zdr. (9%) 2805,12 2805,12 3727,68 3727,68 4659,72 4659,72 Składka ub.zdr. (7,75%) 2415,48 0 3210,00 0 4012,44 0 Podstawa opodatkowania 28 168 28 168 38 419 38 419 48 774 48 774 roczny PIT 1848 0 2796 1431 3754 3192 wynagrodzenie netto miesięcznie 2209,56 2363,56 2907,96 3021,71 3613,36 3660,19 wynagrodzenie netto rocznie 26 514,72 28 362,72 34 895,52 36 260,52 43 360,32 43 922,28 zysk/strata rocznie (zaokr. do zł) 1848 1365 562

Rok 2021 2022 2021 2022 2021 2022 wynagrodzenie brutto miesięcznie 5701 5701 8000 8000 10 000 10 000 wynagrodzenie brutto rocznie 68 412 68 412 96 000 96 000 120 000 120 000 KUP 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Kwota zmniejszająca podatek 525,12 5100 525,12 5100 334,94 5100 Składki ub.społ. (13,71%) 9379,32 9379,32 13 161,60 13 161,60 16 452,00 16 452,00 Ulga dla klasy średniej 0 23,07 0 10 863,53 0 5935,29 Składka ub.zdr. (9%) 5313,00 5313,00 7455,48 7455,48 9319,32 9319,32 Składka ub.zdr. (7,75%) 4575,00 0 6420,00 0 8025,00 0 Podstawa opodatkowania 56 033 56 010 79 838 68 975 100 548 94 613 roczny PIT 4425 4422 6627 6626 10 986 10 984 wynagrodzenie netto miesięcznie 4170,89 4108,14 5729,66 5729,74 6936,89 6937,06 wynagrodzenie netto rocznie 49 294,68 49 297,68 68 755,92 68 756,88 83 242,68 83 244,72 zysk/strata rocznie (zaokr. do zł) 3 1 2

W skrócie:

Zestawienie wynagrodzeń brutto i netto w 2021 i 2022 r.

Wynagrodzenie Zysk/strata rocznie (zaokr. do zł) brutto (miesiąc) brutto (rok) 2021 2022 netto (miesiąc) netto (rok) netto (miesiąc) netto (rok) 3010 36 120 2209,56 26 514,72 2363,56 28 362,72 1848 4000 48 000 2907,96 34 895,52 3021,71 36 260,52 1365 5000 60 000 3613,36 43 360,32 3660,19 43 922,28 562 5701 68 412 4107,89 49 294,68 4108,14 49 297,68 3 7000 84 000 5024,17 60 290,04 5024,32 60 293,04 3 8000 96 000 5729,66 68 755,92 5729,74 68 756,88 1 9000 108 000 6371,82 76 461,84 6371,98 76 463,76 2 10 000 120 000 6936,89 83 242,68 6937,06 83 244,72 2 15 000 180 000 9928,15 119 137,80 9764,73 117 176,76 -1961 20 000 240 000 13 183,85 158 206,20 12 642,43 151 709,16 -6497 25 000 300 000 16 439,62 197 275,44 15 520,20 186 242,40 -11 033 30 000 360 000 19 695,31 236 343,72 18 397,90 220 774,80 -15 569

Ewa Iwan