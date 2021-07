Polski Ład do zmiany? Księgowi liczą na modyfikacje

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym apeluje o zmiany w tzw. Polskim Ładzie. Środowisko księgowych liczy m.in. na długi okres vacatio legis, szerokie konsultacje projektów ustaw oraz mechanizmy chroniące dochody sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zrzeszające ok. 25 tys. członków stowarzyszenie w piśmie z 12 lipca 2021 r. zaapelowało do rządu o zapewnienie odpowiednio długiego okresu vacatio legis, który pozwoliłby na przygotowanie się księgowych i biur rachunkowych do zmian, oraz przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych projektów ustaw.

Księgowi liczą również na przygotowanie w przypadku poszczególnych projektów ustaw praktycznych przykładów, w tym dotyczących w szczególności ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także obniżania podstawy składki ubezpieczenia zdrowotnego według proponowanych zasad. Takie przykłady miałyby w praktyce umożliwić ocenę skutków przewidywanych przez rząd zmian systemowych.

Lista postulatów obejmuje też stworzenie mechanizmów, które chroniłyby dochody małych i średnich przedsiębiorców.

„Podzielamy opinie, że stosowanie podatku liniowego nie powinno pozbawiać przedsiębiorców prawa do skorzystania z kwoty wolnej od podatku, a składki ubezpieczenia zdrowotnego w skali roku nie powinny przekroczyć 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia” – wskazuje SKwP.

Z pełną treścią apelu SKwP można się zapoznać tutaj.

mp