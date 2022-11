Polski Ład a ulgi podatkowe

Zmiany w prawie określane jako Polski Ład znalazły swoje odzwierciedlenie również w przepisach podatkowych. Jak deklarowało Ministerstwo Finansów, modyfikacje miały przełożyć się na wymierne korzyści przede wszystkim dla najmniej zarabiających, a także emerytów i rodzin z dziećmi. Czy tak jest rzeczywiście? Jak wiele zmieniono w samym podatku dochodowym, a ile modyfikacji pojawiło się przy przepisach towarzyszących? Wyjaśniamy, z jakimi nowościami muszą liczyć się podatnicy.

Do kiedy trzeba rozliczyć podatek? Polski Ład w tym zakresie nie wprowadził żadnych modyfikacji. W 2023 roku organ podatkowy czeka na deklaracje od 15 lutego do 2 maja 2023. Jeżeli decydujesz się na drogę elektroniczną, koniecznie pobierz wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowiące potwierdzenie konkretnego dnia złożenia formularza do urzędu skarbowego.

Kwota wolna od podatku i progi podatkowe - kluczowa zmiana w ustawach podatkowych

Kluczową zmianą wprowadzoną na gruncie podatku dochodowego jest znaczące podwyższenie progów podatkowych oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu rocznym. Zacznijmy od tej drugiej kwestii.

Kwota wolna od podatku, która wcześniej znajdowała się na poziomie 8 000 zł, obecnie wzrosła do 30 000 zł. Oznacza to, że osoby zarabiające mniej nie zapłacą podatku w ogóle, natomiast podatnicy uzyskujący przychody wyższe, będą musieli odprowadzić go jedynie od nadwyżki. Z jednej strony to wymierne korzyści dla rozliczających się według zasad ogólnych, z drugiej jednak - poważne ograniczenie i modyfikacje na poziomie ulg podatkowych, o czym więcej wspomnimy za chwilę.

Jak natomiast przedstawiają się progi podatkowe? Obecnie to:

12% - pierwszy próg podatkowy dla osób, których dochód nie przekroczy 120 000 zł w danym roku podatkowym,

32% - drugi próg podatkowy dotyczący nadwyżki od 120 000 zł.

Dodatkowo wspomnijmy, że osiągający łączne dochody powyżej 1 000 000 zł są zobowiązane do opłacenia dodatkowego podatku w wysokości 4% od nadwyżki tej kwoty. Oczywiście, podatek od przychodów ewidencjonowanych zmniejszyć mogą odliczone składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne czy koszty uzyskania przychodu.

Wspólne rozliczenie - kogo dotyczy?

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz zeznanie podatkowe można rozliczyć indywidualnie lub wspólnie, korzystając z dodatkowych udogodnień. Z tej drugiej opcji mogą skorzystać małżonkowie lub osoby samodzielnie wychowujące dziecko. I również w tym punkcie przepisy zostały nieco rozszerzone.

Rozliczenie z małżonkiem w 2023 roku

Kto może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? W 2023 roku taka możliwość została udostępniona osobom pozostającym w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej przez cały rok podatkowy lub tylko przez jego część. Wcześniej prawo umożliwiało wspólne rozliczenie jedynie w pierwszym przypadku, dlatego zmiany wprowadzone Polskim Ładem przełożyły się na dodatkową korzyść. Trzeba jedynie pamiętać, że jeśli małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego, rozliczyć się można proporcjonalnie: od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego.

Rozliczenie z dzieckiem w 2023 roku

Do rozliczenia zeznania podatkowego jako osoba samotnie wychowująca dziecka mają prawo rodzice i opiekunowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Mogą to być osoby stanu cywilnego wolnego, wdowcy, rozwodnicy, osoby znajdujące się w separacji, a nawet pozostający w związku małżeńskim, pod warunkiem, że drugi z małżonków został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywają karę pozbawienia wolności.

Ulgi podatkowe. Co można odliczyć od podatku i od dochodu?

Dla podatników niezwykle istotny jest temat ulgi podatkowej mogącej znacznie obniżyć płaconą do budżetu państwa kwotę i przynieść zwrot podatku. Jak wygląda ten temat w 2023 roku?

Zacznijmy od tego, że od samego początku ogromne emocje wzbudzał temat ulgi dla klasy średniej. Zgodnie z założeniami ustawodawcy miała ona dotyczyć zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a także w ramach stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jednak nie obejmować zasięgiem czerpiących dochody z umów cywilnoprawnych. Dodatkowym warunkiem było objęcie nią podatników o dochodach mieszczących się w przedziale pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł. Ulga ta miała stanowić rekompensatę za niekorzystne dla konkretnej grupy zmiany podatkowe. Okazało się jednak, że wyliczanie ulgi w momencie przygotowywania wynagrodzeń nastręcza sporo trudności i wątpliwości, dlatego też doszło ostatecznie nastąpiła likwidacja ulgi od 1 lipca 2022 r.

Podatnicy mogą natomiast skorzystać z innych odliczeń i ulg, dostępnych na wniosek podatnika, poprzez odpowiednie wypełnienie deklaracji podatku PIT. Do najważniejszych zaliczają się odliczane od podatku odliczone:

ulga prorodzinna - wyliczana miesięcznie, w wysokości 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko i 225zł na czwarte i kolejne dziecko,

składka zdrowotna - pod warunkiem ujęcia składki zdrowotnej w informacji przekazanej przez płatnika, na przykład PIT 11,

ulga aktywizacyjna.

Prócz tego istnieje szereg odliczeń od dochodu, między innymi ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna czy odliczenie nienależnie pobranych świadczeń obniżające podatek dochodowy.