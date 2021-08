Polski Ład a podatki. Samorządy boją się spadku wpływów z PIT

Zmiany skutkujące obniżką podatku dochodowego PIT mają kosztować samorządy łącznie ok. 145 mld zł w trakcie najbliższej dekady. W przypadku budżetu państwa spadek wpływów wyniesie z kolei 65 mld zł. Takich efektów tzw. Polskiego Ładu obawia się znaczna część samorządów, które apelują o mechanizmy chroniące przed znacznym spadkiem dochodów podatkowych.

W ramach Polskiego Ładu przewidziano m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł oraz tzw. ulgę podatkową dla klasy średniej. Zmiany w podatku PIT będą mieć bezpośrednie przełożenie na wysokość wpływów podatkowych. Jak wynika z szacunków resortu finansów, w skali roku dochody samorządów spadną o ok. 13-14 mld zł, podczas gdy w przypadku budżetu centralnego ma to być spadek o ok. 5-7 mld zł.

– Związek Miast Polskich wyliczył, że na Polskim Ładzie stracimy w ciągu dekady ok. 145 mld zł, więc są powody do obaw. Każde miasto posiada indywidualne wyliczenia, w przypadku Rybnika mówimy o stracie ok. 57 mln zł rocznie. Jesteśmy na etapie tworzenia budżetu na kolejny rok i czekamy na wskaźniki, które przychodzą co roku z Ministerstwa Finansów. Zobaczymy, jakie one będą. Wiadomo jednak, że wydatki bieżące miasta rosną, a to bardzo ważny element budżetu – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes prezydent Rybnika i przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Piotr Kuczera.

Szacuje się, że środki z podatków dochodowych stanowią średnio ok. 20 proc. regularnych wpływów samorządów i są podstawową pozycją w ich budżetach. Do tej pory już kilka różnych organizacji samorządowych zaapelowało do rządu o zmiany w Polskim Ładzie i wprowadzenie mechanizmów chroniących przed radykalnym spadkiem wpływów z PIT.

Środowisko samorządowców apeluje m.in. o wzrost udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT z obecnych 50,08 proc. do 68,42 proc. Pojawiają się też inne pomysły, w tym np. zapewnienie samorządom udziału w podatku VAT czy przyznanie im zwolnienia z VAT od towarów i usług, które są nabywane do realizacji projektów inwestycyjnych.

– Przede wszystkim bardzo byśmy chcieli, żeby dochody miast były czymś pewnym. Nie chcemy klientelizmu zakładającego, że o każdy wydatek samorząd musi wnioskować. Pewne pieniądze to te, które są w budżecie i są stałym dochodem gminy – wskazuje Kuczera.

mp