Polski Ład a emerytury. Rząd przedstawia wyliczenia i szykuje wyrównania

Część emerytów i rencistów otrzyma w lutym br. zwroty nadpłaconego podatku za styczeń – potwierdziło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak przekonuje resort, w praktyce po zmianach podatkowo-składkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu poprawi się sytuacja 94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów.

W związku z problemami dotyczącymi styczniowych wypłat świadczeń resort rodziny i polityki społecznej zapowiedział, że wraz ze świadczeniami za luty część emerytów i rencistów otrzyma zwroty nadpłaconego podatku za styczeń br.

Jak tłumaczy MRiPS, w przypadku świadczeń na poziomie od 4920 do 12 800 zł zaliczka na podatek i składka będą obliczane na starych, czyli korzystniejszych dla świadczeniobiorców, zasadach. W efekcie dla tej grupy seniorów Polski Ład ma być jednak neutralny finansowo.

Z aktualnych szacunków rządu wynika, że zmiany podatkowo-składkowe będą pozytywne dla 94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów. Przewiduje się, że w 2022 r. aż 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego PIT. Podatek ma w praktyce – po podwyższeniu kwoty wolnej – być płacony jedynie od kwot przekraczających 2,5 tys. zł miesięcznie.

W ramach pakietu nowych regulacji wprowadzono też tzw. PIT-0 dla seniora. To nowa zachęta do kontynuacji pracy. Chodzi o osoby w wieku 60+ (kobiety) i 65+ (mężczyźni), które osiągnęły uprawnienia do emerytury, ale rezygnują z pobierania świadczeń i dalej pracują. W takiej sytuacji senior będzie zwolniony z podatku PIT od przychodów z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą lub z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych do kwoty 85 528 zł w skali roku.

mp