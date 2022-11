Polski Ład 3.0: Zmiany w oświadczeniach dot. podatku u źródła

Polski Ład, który w podatku u źródła (WHT) odwiesił stosowanie tzw. mechanizmu Pay and refund, okazał się być jednak i w tym zakresie ułomny. Dlatego od stycznia 2023 roku wchodzą w życie przepisy Polskiego Ładu 3.0, korygujące m.in. przepisy dotyczące podatku u źródła.

Mechanizm Pay and refund to zasada, która w przypadku płatności powyżej 2 mln zł w roku, na rzecz odbiorcy zagranicznego, zakazuje przy wypłacie należności stosowania zwolnień i preferencji wynikających z ustawy podatkowej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W celu uniknięcia tego ograniczenia, polski płatnik może złożyć oświadczenie w którym m.in. potwierdzi, że odbiorca płatności jest ich beneficjentem rzeczywistym. Problem w tym, że oświadczenia takie można było złożyć tylko 2 razy. Co oznacza, że nie wszystkie płatności w roku mogły być objęte takim oświadczeniem. Przepisy Polskiego Ładu 3.0 naprawiają ten błąd wprowadzając zasadę, iż złożenie oświadczenia pozwala nie stosować mechanizmu Pay and refund do końca roku w którym oświadczenie zostało złożone. Oświadczenie takie będzie składane do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W praktyce pozwoli to płatnikowi składać oświadczenie raz do roku, co w przypadku płatności ciągłych będzie stanowiło duże ułatwienie. Należy jednak pamiętać, iż złożenie oświadczenia wiąże się z ryzykiem konsekwencji w tym karnych skarbowych dla osób, które takie oświadczenie podpiszą.

W szkoleniu, które Państwu proponujemy szczegółowo omówimy metody minimalizacji ryzyka jakie spoczywa po stronie płatnika w związku z rozliczaniem podatku u źródła. Przeanalizujemy wszystkie zmiany jakie wprowadzi Polski Ład 3.0 na gruncie WHT, a także najnowsze orzecznictwo, które dotyczy podatku u źródła. Szkolenie ma charakter kompleksowy, nie ograniczający się jedynie do mechanizmu Pay and refund. Przeciwnie, omówione zostaną szczegółowo pozostałe zagadnienie w tym należyta staranność, badanie beneficjenta rzeczywistego, usługi niematerialne itd.

Uwaga: W ramach ceny szkolenie każdy uczestnik otrzyma edytowalny dokument tzw. test beneficjenta rzeczywistego, którego wysłanie do podmiotu zagranicznego może być wystarczające dla płatnika z punktu widzenia obowiązku zachowania należytej staranności.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy