Polski Ład 2.0: Składka zdrowotna - opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych

1. Wysokość składki

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uległa zmianie i wynosi 9%. Jednak nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br., wprowadziły zmianę w przypadku osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej i opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego. Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność i opłacasz podatek dochodowy w formie podatku liniowego stopa procentowa składki na Twoje ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4,9%. Wysokość ta obowiązuje, począwszy od rozliczeń składek za luty 2022 r.

Wyjątek

Jeżeli składka zdrowotna obliczona w ten sposób jest niższa niż kwota 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 270,90 zł), musisz podnieść wysokość składki do tej kwoty. W tym przypadku obowiązującą dla Ciebie podstawą wymiaru składki jest kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 3010 zł).

Przykład 1

Aneta prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (podatek liniowy) od 1 lutego 2022 r. Jej dochód z działalności gospodarczej w lutym wyniósł 4 000 zł, a w marcu 2022 r. – 6000 zł.

Wyliczenie wysokości składki:

za marzec 2022 r. – 4,9% x 4000 zł = 196 zł

za kwiecień 2022 r. – 4,9% x 6000 zł = 294 zł

Wyliczenie minimalnej miesięcznej wysokości składki w roku składkowym 02/2022–01/2023 wygląda następująco: 9% x 3010 zł = 270,90 zł.

Należna do zapłaty składka na ubezpieczenie zdrowotne Anety wynosi:

za marzec 2022 r. – 270,90 zł (podstawa wymiaru to 3010 zł),

za kwiecień 2022 r. – 294 zł (podstawa wymiaru to 6000 zł).

2. Miesięczna podstawa wymiaru

Miesięczną podstawę wymiaru składki dla Ciebie jako osoby, która uzyskuje dochody z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, stanowi dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacasz składkę.

Miesięczny dochód ustalasz następująco:

Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT. Dochód ustalony w ten sposób pomniejszasz o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które opłaciłeś w tym miesiącu – jeżeli nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów. Dochód za kolejne miesiące ustalasz jako różnicę między sumą przychodów (osiągniętych od początku roku) a sumą kosztów uzyskania tych przychodów (poniesionych od początku roku). Dochód ustalony w ten sposób pomniejszasz o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (zapłaconych od początku roku), a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Nie pomniejszaj dochodu o składki, jeżeli zaliczyłeś je do kosztów uzyskania przychodów.

Od 13 kwietnia 2022 r. ustalając wysokość przychodów z prowadzonej działalności nie uwzględniasz przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, tj. przychodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku. Wyjątkiem są przychody zwolnione z podatku PIT w ramach tzw. ulgi: PIT zero na powrót, PIT zero dla rodzin 4+, PIT zero dla pracujących seniorów, które nadal uwzględniasz w przychodach z prowadzonej działalności. Składkę zdrowotną obliczasz również od dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji.

Od 13 kwietnia 2022 r. nie zmieniła się natomiast zasada, zgodnie z którą podstawa obliczenia składki zdrowotnej nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku PIT (zaliczki na podatek PIT). Oznacza to, że ulgi (np. ulga B+R) i odliczenia (np. strata podatkowa) nie są uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej.

Jeżeli prowadzisz księgę przychodów i rozchodów i dla celów podatku PIT sporządzasz remanent w trakcie roku, przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej możesz uwzględniać różnice remanentowe.

Różnice remanentowe, to różnica pomiędzy remanentem początkowym a końcowym:

jeżeli remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego, dochód (przychód minus koszty) powiększany jest o tę różnicę.

jeżeli remanent końcowy jest niższy od remanentu początkowego, dochód (przychód minus koszty) pomniejszany jest o tę różnicę.

Przykład 2

Remanent początkowy 100

Koszty podatkowe (zakup towarów handlowych) 20

Przychód 120

Dochód 100

Remanent końcowy 120

Różnica remanentowa +20

Dochód do opodatkowania po uwzględnieniu różnic remanentowych 100 dodać 20 = 120

Zmiany dotyczące 2022 r.:

od przychodów z odpłatnego zbycia określonych składników majątku, np. środków trwałych, nie powiększasz dochodu o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Chodzi, np. o środki trwałe, które przed 2022 r. amortyzowałeś i odpisy amortyzacyjne zaliczałeś do kosztów podatkowych. W przypadku sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb podatku PIT były amortyzowane przed 2022 r., przy ustalaniu - dla potrzeb składki zdrowotnej - dochodu z ich odpłatnego zbycia, dochodu tego nie powiększasz o dokonane przed 2022 rokiem odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład 3

W 2022 r. przedsiębiorca sprzedaje samochód ciężarowy, który w pełni zamortyzował do końca 2021 r.

Przychód 100

Wartość początkowa 120

Odpisy amortyzacyjne w KUP 120

Dochód do opodatkowania: 100 minus 120 plus 120 = 100

Gdyby nie zmiana przepisów, przedsiębiorca opłaciłby składkę zdrowotną od 100, dzięki ustawie z 9 lutego 2022 r., dochód dla celów składki zdrowotnej wyniesie 0.

przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie powiększasz dochodu o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego.

Przykład 4

Remanent początkowy 120

Koszty podatkowe (zakup towarów handlowych) 20

Przychód 120

Dochód 100

Remanent końcowy 100

Różnica remanentowa – 20

Dochód do opodatkowania po uwzględnieniu różnic remanentowych 100 minus 20 = 80

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami możesz skorygować podstawę wymiaru składki jaką wykazałeś w dokumentach rozliczeniowych za luty 2022 roku, jeśli rozliczałeś składkę na ubezpieczenie zdrowotne bez uwzględnienia powyższych zwolnień oraz różnic remanentowych, jeżeli remanent sporządzałeś już w trakcie tego roku.

Ważne

Od 1 lipca 2022 r. dla celów obliczania dochodu na potrzeby ustalania miesięcznej podstawy wymiaru składki nie uwzględniasz przychodów, kosztów i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, uzyskanych/poniesionych/opłaconych w miesiącu, w którym spełniałeś warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8-9a ustawy zdrowotnej.

Przykład 5

Grzegorz jest emerytem (kwota świadczenia nie przekracza 3010 zł) i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. W 2022 r. jego miesięczny przychód nie przekroczył kwoty 669,22 zł (50% najniższej emerytury w 2022 r.) jedynie w maju. Prawo do zwolnienia ze składki nabył zatem jedynie za maj. W deklaracji rozliczeniowej za ten miesiąc do podstawy wymiaru składek wykazuje kwotę dochodu za kwiecień, natomiast składkę w wysokości 0 zł. W rozliczeniu za czerwiec Grzegorz nie uwzględnia dochodu za maj, co oznacza, że podstawę wymiaru składki za czerwiec będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia. Kwota dochodu za maj nie będzie też uwzględniana przy ustalaniu wysokości dochodu rocznego (a dochód ten nie będzie też pomniejszany o opłacone w maju składki na ubezpieczenia społeczne). Roczna podstawa wymiaru nie będzie mogła być niższa niż iloczyn liczby miesięcy podlegania w roku 2022 (z wyłączeniem maja) i kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 lutego 2022 r. (11 x 3010 zł).

Od 1 lipca 2022 r. dla celów obliczenia składki zdrowotnej uwzględnia się koszt uzyskania przychodu, który dla celów podatku PIT był tym kosztem przed 2022 r., a związany jest z przychodem powstałym po 31 grudnia 2021 r.

Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do KUP.

Jeżeli wierzytelność została zwrócona przedsiębiorcy w 2022 r., a jej wartość w poprzednich latach została zaliczona do KUP jako nieściągalna, to dla celów PIT przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu dlatego, że wierzytelność ta wcześniej miała wpływ na obniżenie podstawy opodatkowania (podwyższenie straty).

Natomiast okoliczność zaliczenia tej wierzytelności we wcześniejszych latach do KUP nie miała wpływu na wysokość płaconej w poprzednich latach składki zdrowotnej. Mimo to, jej zwrot otrzymany przez przedsiębiorcę po 31 grudnia 2021 r., dla celów składki zdrowotnej, będzie rozpoznany jako przychód. Przychód ten będzie mógł być pomniejszony o koszt związany z tym przychodem, który dla celów podatku PIT był zaliczony do KUP przed 2022 r.

W przypadku, gdy ustalona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku składkowym, podstawę wymiaru składki stanowi dla Ciebie kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 3010 zł).

Ważne

Rok składkowy to miesiące od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego roku.

Przykład 6

Adam jest od 1 czerwca 2022 r. wspólnikiem spółki jawnej, którego przychody z działalności gospodarczej są opodatkowane według zasad ogólnych. Jego dochód z działalności gospodarczej w czerwcu 2022 r. wyniósł 2500 zł. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Adama za lipiec 2022 r. będzie stanowiła kwota 3 010 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.).

Przykład 7

Aldona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych od 1 czerwca 2022 r. W maju 2022 r. nie prowadziła działalności. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za czerwiec 2022 r., z uwagi na brak dochodów z miesiąca poprzedniego, będzie stanowiła kwota 3010 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.).

Ważne

Zasady te wchodzą w życie 1 lutego 2022 r. Na wysokość składki za luty 2022 r. miał wpływ dochód uzyskany w styczniu 2022 r.

Za styczeń 2022 r. składkę zdrowotną ustalałeś na starych zasadach w wysokości 9% od kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Gdy ustalasz miesięczny dochód, nie uwzględniasz przychodów, które osiągnąłeś w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, ani poniesionych w tym czasie kosztów.

Przykład 8

Antoni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych od 1 lutego 2017 r. Za styczeń 2022 r. odprowadził składkę 9% podstawy wymiaru, którą jest kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r. Natomiast gdy ustalał składkę za luty, uwzględnił dochód uzyskany w styczniu 2022 r.

Przykład 9

Kornelia prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody są opodatkowane według zasad ogólnych. W styczniu 2022 r. jej przychody wyniosły 5000 zł, w lutym – 9000 zł, a w marcu – 13 000 zł. Koszty poniesione przez Kornelię to: w styczniu – 4000 zł, w lutym – 2000 zł, a w marcu – 8000 zł.

Dla ułatwienia wyliczeń przyjmijmy, że opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe za wskazane miesiące zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

za styczeń – jest obliczana na zasadach obowiązujących w grudniu 2021 roku, czyli podstawę stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale;

za luty – jest to kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli 3010 zł, gdyż dochód ustalony za styczeń zgodnie z wyliczeniem (5000 zł – 4000 zł = 1 000 zł ) jest niższy od tej kwoty;

) jest niższy od tej kwoty; za marzec – jest to kwota dochodu za luty, czyli 7000 zł ustalonego w następujący sposób: suma przychodów za styczeń i luty minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (5000 zł + 9000 zł) – (4000 zł + 2000 zł) – 1000 zł = 7000 zł;

ustalonego w następujący sposób: suma przychodów za styczeń i luty minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (5000 zł + 9000 zł) – (4000 zł + 2000 zł) – 1000 zł = 7000 zł; za kwiecień – jest to kwota dochodu za marzec, czyli 5000 zł, ustalonego w następujący sposób: suma przychodów za styczeń, luty i marzec minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (5000 zł + 9000 zł + 13 000 zł) – (4000 zł + 2000 zł + 8000 zł) – (1000 zł + 7000 zł) = 5000 zł.

Ważne

Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej prawo do obniżenia składki do wysokości zaliczki przysługuje osobom zaliczonym do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, prowadzenia działalności w okresie „ulgi na start” lub współpracy:

o ile osoby te nie mają innych tytułów ubezpieczenia,

tylko osobom rozliczającym się na skali podatkowej,

od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ubezpieczony został zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

3. Roczna podstawa wymiaru

Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalisz za okres roku składkowego, który trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Roczną podstawę wymiaru stanowić będzie Twój dochód z działalności gospodarczej.

Ustalasz go następująco:

Obliczasz różnicę między osiągniętymi przychodami z tytułu działalności a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Otrzymany wynik pomniejszasz o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – jeżeli nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów.

Ustalając wysokość przychodów z prowadzonej działalności nie uwzględniasz przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, tj. przychodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku. Wyjątkiem są przychody zwolnione z podatku PIT w ramach tzw. ulgi: PIT zero na powrót, PIT zero dla rodzin 4+, PIT zero dla pracujących seniorów, które nadal uwzględniasz w przychodach z prowadzonej działalności. Składkę zdrowotną obliczasz również od dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji.

Od 13 kwietnia 2022 r. nie zmieniła się natomiast zasada, zgodnie z którą podstawa obliczenia składki zdrowotnej nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku PIT (zaliczki na podatek PIT). Oznacza to, że ulgi (np. ulga B+R) i odliczenia (np. strata podatkowa) nie są uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej.

Przy ustalaniu rocznej podstawy obliczenia składki zdrowotnej uwzględnisz także różnice remanentowe obliczane dla potrzeb podatku PIT.

Zmiany dotyczące 2022 r.:

od przychodów z odpłatnego zbycia określonych składników majątku, np. środków trwałych, nie powiększasz dochodu o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Chodzi, np. o środki trwałe, które przed 2022 r. amortyzowałeś i odpisy amortyzacyjne zaliczałeś do kosztów podatkowych. W przypadku sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb podatku PIT były amortyzowane przed 2022 r., przy ustalaniu - dla potrzeb składki zdrowotnej - dochodu z ich odpłatnego zbycia, dochodu tego nie powiększasz o dokonane przed 2022 rokiem odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie powiększasz dochodu o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego. Przy ustalaniu rocznej podstawy obliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. uwzględnisz stan remanentu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2022 r., czyli remanentu, w którym uwzględniłeś między innymi towary handlowe zakupione przed tym dniem.

Od 1 lipca 2022 r. dla celów obliczenia składki zdrowotnej uwzględnia się koszt uzyskania przychodu, który dla celów podatku PIT był tym kosztem przed 2022 r., a związany jest z przychodem powstałym po 31 grudnia 2021 r.

Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do KUP.

Jeżeli wierzytelność została zwrócona przedsiębiorcy w 2022 r., a jej wartość w poprzednich latach została zaliczona do KUP jako nieściągalna, to dla celów PIT przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu dlatego, że wierzytelność ta wcześniej miała wpływ na obniżenie podstawy opodatkowania (podwyższenie straty).

Natomiast okoliczność zaliczenia tej wierzytelności we wcześniejszych latach do KUP nie miała wpływu na wysokość płaconej w poprzednich latach składki zdrowotnej. Mimo to, jej zwrot otrzymany przez przedsiębiorcę po 31 grudnia 2021 r., dla celów składki zdrowotnej, będzie rozpoznany jako przychód. Przychód ten będzie mógł być pomniejszony o koszt związany z tym przychodem, który dla celów podatku PIT był zaliczony do KUP przed 2022 r.

Ważne

Jeśli ustalona przez Ciebie podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy stanowi kwota wyższa.

Ważne

Gdy ustalasz roczny dochód, nie uwzględniasz przychodów, które osiągnąłeś w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, ani poniesionych w tym czasie kosztów ich uzyskania.

Przykład 10

Bogusława prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (skala podatkowa) od 1 marca do 31 grudnia 2022 r. Za ten rok uzyskała dochody w wysokości 28 900 zł. Suma minimalnego wynagrodzenia za 10 miesięcy 2022 r. wyniosła 30 100 zł (10 x 3010 zł), dlatego roczna składka Bogusławy wyniesie 2 709 zł (30 100 zł x 9%).

Przykład 11

Bartosz prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku liniowego od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. W tym okresie uzyskał dochody z działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł.

Roczna podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty 15 050 zł (iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia: 5 x 3010 zł).

Roczna składka nie może być niższa od kwoty 1354,50 zł (9% x 15 050 zł).

Wysokość rocznej składki obliczonej od dochodu rocznego wynosi 1029 zł (4,9% x x 21 000 zł).

Z tego powodu roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne Bartosza powinna być podwyższona do 1354,50 zł.

Ważne

Od 1 lipca 2022 r.:

w liczbie miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu uwzględnianych do wyliczenia rocznej podstawy wymiaru składki nie są wliczane miesiące, w których spełniałeś warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8-9a ustawy zdrowotnej,

dla celów obliczania dochodu na potrzeby ustalania rocznej podstawy wymiaru składki nie uwzględniasz przychodów, kosztów i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z miesięcy, w których spełniałeś warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8-9a ustawy zdrowotnej.

Jeżeli jesteś osobą zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności to z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności albo prowadzenia działalności w okresie „ulgi na start” masz prawo do obniżenia składki do wysokości zaliczki jeśli:

nie masz innych tytułów ubezpieczenia,

rozliczasz się według skali podatkowej.

Prawo to masz od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostałeś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Roczną składkę opłacasz w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok kalendarzowy, jeżeli byłeś w tym okresie zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności przez co najmniej jeden miesiąc.

Przykład 12

Ferdynand jest emerytem (kwota świadczenia nie przekracza 3010 zł) i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. W 2022 r. jego miesięczny przychód za poszczególne miesiące nie przekracza kwoty 669,22 zł (50% najniższej emerytury w 2022 r.), z wyjątkiem sierpnia i grudnia 2022 r. Za miesiące od stycznia do grudnia 2022 r. do podstawy wymiaru składek wykazuje kwotę 3732,62 zł – zakładając, że suma przychodów za sierpień i grudzień nie przekroczyła limitu 60 tys. zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 r.). Za miesiące, w których spełnia warunki do zwolnienia ze składki wykazuje jako kwotę składki – 0 zł. Biorąc pod uwagę, że na potrzeby ustalania składki rocznej nie uwzględnia przychodów uzyskanych w miesiącach korzystania ze zwolnienia ani też nie wlicza tych miesięcy do liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, roczna podstawa wymiaru składki będzie odpowiadała podstawie wymiaru wynikającej z sumy przychodów za sierpień i grudzień. Jeśli suma ta nie przekroczyła limitu 60 tys. zł to roczna podstawa wymiaru wynosi 7465,24 zł (2 x 3732,62 zł).

Jeśli zmienisz formę opodatkowania za rok 2022 r. z podatku liniowego na podatek według skali, tj. w przypadku wstecznej zmiany zgłaszanej w terminie składania zeznania podatkowego za rok 2022 r., miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne należne za rok składkowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r., rozliczasz i opłacasz na podstawie zasad obowiązujących dla poprzedniej (przed zmianą) formy opodatkowania, tj. dla podatku liniowego.

Natomiast roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne należną za rok składkowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r., ustalisz na podstawie zasad obowiązujących dla zmienionej formy opodatkowania, tj. dla skali.

Nie korygujesz rozliczeń miesięcznych.

4. Okresy prowadzenia działalności, których nie uwzględnia się do ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

Do okresu prowadzenia działalności, który jest konieczny do ustalenia miesięcznej i rocznej składki zdrowotnej, nie wliczasz okresów, w których nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Oznacza to, że nie sumujesz przychodów i dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w tym czasie.

Dotyczy Cię to, jeżeli przez część roku:

spełniasz warunki do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

nie podlegasz ustawodawstwu polskiemu.

Przykład 13

Jan prowadzi w 2022 r. działalność gospodarczą i korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do 30 czerwca 2022 r. spełniał warunki ustawowe i podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników. Od 1 lipca 2022 r. podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności. Forma opodatkowania nie uległa zmianie. Przychody z działalności gospodarczej sumowane od lipca 2022 r. do końca roku kalendarzowego nie przekroczyły 60 000 zł. Za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne Jana stanowi kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale.

