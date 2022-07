Polski Ład 2.0: Rozliczanie składek zdrowotnych od 1 lipca br.

Ważne! Podatnicy opłacający zaliczki uproszczone nie muszą czekać do końca roku podatkowego, żeby rozliczyć składki zdrowotne zapłacone przed wejściem w życie przepisów dających możliwość ich rozliczenia w podatku dochodowym, czyli za miesiące od stycznia do czerwca 2022 r. Podatnicy ci, dokonując wpłaty zaliczki miesięcznej, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne.