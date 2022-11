Polskę czeka fala niewypłacalności firm?

Polskie firmy już od blisko 3 lat funkcjonują w warunkach kryzysowych, a obecnie negatywnie na rentowność wpływają m.in. wysokie rachunki za energię, zakłócenia łańcuchów dostaw oraz wyższe stopy procentowe i koszty pracy. Jak wynika z danych zebranych przez Allianz Trade, we wrześniu br. liczba niewypłacalności przedsiębiorstw wzrosła o 5 proc. rok do roku. Przewiduje się, że na koniec roku wzrost może wynieść ok. 10 proc., przy czym oficjalne statystyki mogą być zaniżone.

– Wygląda na to, że kończy się kolejny bardzo trudny rok dla polskich firm. Patrząc na liczbę niewypłacalności, które są swoistym papierkiem lakmusowym stanu przedsiębiorstw, widzimy, że nadchodzący rok też nie będzie łatwy – wskazał w rozmowie z agencją Newseria Biznes członek zarządu ds. oceny ryzyka w Allianz Trade, Sławomir Bąk.

Jak podaje Allianz Trade, w Polsce odnotowano zdecydowany wzrost liczby niewypłacalności firm względem przedkryzysowego 2019 r. W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2022 r. liczba ta była wyższa aż o 129 proc. w porównaniu do okresu przed pandemią koronawirusa. Wzrost widoczny jest także w skali roku. We wrześniu br. odnotowano bowiem wzrost liczby niewypłacalności o 5 proc. r/r. Analitycy oceniają, że pod koniec 2022 r. wskaźnik ten może wynieść ok. 10 proc., a podobny trend może utrzymać się również w roku kolejnym.

Eksperci Allianz Trade wskazują, że dane dotyczące niewypłacalności mogą być w praktyce zaniżone z powodu dużej skali zawieszania/wyrejestrowywania firm. W samym wrześniu br. z rynku zniknęło w taki sposób przeszło 60 tys. podmiotów, a część mniejszych firm kończy działalność bez dopełnienia jakichkolwiek formalności.

– Przedsiębiorcy mają przede wszystkim bardzo duży problem z bezprecedensowym wzrostem kosztów prowadzenia działalności. To oczywiście wiąże się z presją na marże, ale nie we wszystkich branżach firmy są w stanie przełożyć ten wzrost kosztów na ceny swoich wyrobów i usług. Dość dobrze poradziła sobie z tym branża spożywcza, natomiast w branży produkcyjnej, usługach czy gastronomii już tak wesoło nie jest, ponieważ przedsiębiorcy muszą pamiętać o popycie, którego nie mogą zdusić – dodaje Bąk.

mp