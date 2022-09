Polska wchodzi w okres stagflacji

Polska wchodzi w okres umiarkowanej stagflacji, co potwierdzają dane dotyczące m.in. inflacji i PKB – oceniają eksperci Business Centre Club. Przewiduje się, że w 2023 r. Polska może być narażona na dwa nowe duże zagrożenia, w tym ostry kryzys finansów publicznych i zdecydowany spadek nakładów inwestycyjnych.

Zgodnie z ostatnimi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu 2022 r. inflacja CPI wyniosła 16,1 proc. w skali roku, a jednocześnie w II kwartale br. odnotowano spadek poziomu PKB (po usunięciu wpływu czynników sezonowych) o 2,1 proc. Podobne problemy dotyczą też innych krajów Unii Europejskiej.

– Dane potwierdzają ogólną ocenę, że wchodzimy w obszar stagflacji, umiarkowanej ale wyraźnej, wywołanej po części silnym zewnętrznym szokiem cenowym na energię i żywność oraz silnym wzrostem płac, w rezultacie wzrostem inflacji PPI do około 20 proc., a po części koniecznym krajowym podwyższaniem stóp procentowych – mówi główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka.

Jak wskazuje prof. Gomułka, w odniesieniu do 2023 r. trzeba liczyć się z dwoma nowymi zagrożeniami – ostrym kryzysem finansów publicznych oraz silnym spadkiem nakładów inwestycyjnych. W projektowanym budżecie państwa na przyszły rok przewidziano m.in. wzrost wydatków na obronę narodową do ok. 5 proc. PKB, a jednym ze skutków ma być wzrost kosztu obsługi długu publicznego o 154 proc.

– Ma też mieć miejsce kontynuacja i dalszy wzrost programów osłonowych dla rolników, młodych małżeństw kupujących mieszkania, biednych emerytów oraz biednych gospodarstw domowych w zakupie energii. W takiej sytuacji rząd może być wręcz zainteresowany utrzymaniem wysokiej inflacji jako czynnika podtrzymującego dochody podatkowe. Na dłuższą metę to samobójcza strategia – dodaje ekonomista.

mp