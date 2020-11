Podmioty powiązane w TP: Powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa

Obowiązujące uregulowania nakazują traktować jako powiązane m.in. takie podmioty, na które wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot. Ponieważ powinowactwo trwa, mimo ustania małżeństwa, jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi należy traktować także dostawy towarów lub świadczenie usług, na rzecz osób będących krewnymi byłego małżonka osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot.

Interpelacja nr 12443 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych w jednolitym pliku kontrolnym "TP"

Szanowny Panie Ministrze,

zwróciło się do mnie przedsiębiorstwo – spółka komunalna ze 100% udziałem miasta Konina, tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, z prośbą o wyjaśnienie interpretowania art. 11a ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem wątpliwości jest zapis ustawy, który stanowi że w jednolitym pliku kontrolnym oznaczenie "TP " stosuje się do istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Powołany przepis ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się natomiast do powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i to na gruncie przepisów o podatku dochodowym, należy ustalić, czy w danej sytuacji istnieją powiązana, które w konsekwencji mogłyby podlegać oznaczeniu "TP". Zgodnie z art. 11a ust. pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot powiązany oznacza:

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam inny podmiot lub

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

W spółkach komunalnych, w których udziały w 100 % stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego właściciel reprezentowany jest przez odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta. Natomiast w strukturach urzędu działają dyrektorzy wydziałów, którzy sprawują nadzór nad spółkami. Ponadto w przypadku przedsiębiorstw wodociągowych rada miasta uchwala wieloletni plan inwestycyjny oraz określa granice aglomeracji. Kolejną kwestią jest podległość pod władze miasta innych instytucji, takich jak szkoły, przedszkola czy instytucje kulturalne.

Kolejną kwestią jest pokrewieństwo i powinowactwo. Zgodnie z rozumieniem zapisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego krewnymi do drugiego stopnia są rodzice, dziadkowie, dzieci wnuki oraz rodzeństwo osoby mającej znaczący wpływ. Natomiast powinowatymi są wyżej wymienieni krewni małżonka. Natomiast zgodnie z treścią art. 618 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. A zatem jeżeli osoba fizyczna, która wywiera znaczący wpływ jest rozwiedziona, to nadal łączy ją stosunek powinowactwa z rodzicami i rodzeństwem byłego małżonka, który jednakże jest po orzeczeniu rozwodu osobą obcą wobec byłego małżonka. Oznaczałoby to, że powinowatymi wobec których należy stosować oznaczenie TP w rozumieniu cytowanego przepisy będą teściowie, ich rodzice oraz rodzeństwo byłego małżonka (a także ewentualnie dzieci i wnuki małżonka niebędące dziećmi i wnukami osoby fizycznej wywierającej wpływ).

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy spółki komunalne z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego powinny stosować oznaczenie sprzedaży "TP" dla: pracowników spółki, prezesa i jego rodziny (np. teściowej), prokurentów, członków Rady Nadzorczej i ich rodzin, prezydenta miasta (jego rodziny i zastępców), członków Rady Miasta, dyrektorów i prezesów wszystkich podległych pod miasto jednostek, kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego? Czy obowiązek oznaczania sprzedaży "TP" istnieje również w przypadku transakcji z powinowatymi po rozwodzie osoby wywierającej wpływ, a więc krewnymi byłego małżonka?

Poseł Tomasz Piotr Nowak

9 października 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 12443 w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych w jednolitym pliku kontrolnym "TP"

W odpowiedzi na otrzymaną interpelacją poselską nr 12443 posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych (oznaczenie „TP") w Jednolitym Pliku Kontrolnym (nowy JPK_VAT z deklaracją), przekazuję poniżej wyjaśnienia do zgłoszonych pytań.

1. Czy spółki komunalne z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego powinny stosować oznaczenie sprzedaży „TP” dla:

pracowników spółki, prezesa i jego rodziny (np. teściowej), prokurentów, członków Rady Nadzorczej i ich rodzin, Prezydenta Miasta (jego rodziny i zastępców), członków Rady Miasta, dyrektorów i prezesów wszystkich podległych pod miasto jednostek, kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego?

W przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udziały jednostki samorządu terytorialnego, nie powstaje konieczność stosowania oznaczenia „TP” w nowym JPK_VAT z deklaracją.

Wyłączenie z obowiązku oznaczania przez „TP” transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udziały jednostki samorządu terytorialnego, nie wynika bezpośrednio z brzmienia przepisów z zakresie podatku od towarów i usług. Jednak do takiego wniosku prowadzi treść art. 109 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług¹, wyznaczającego zakres umocowania przyznanego przez ustawodawcę ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dla określenia zakresu danych oraz sposób wykazywania ich w ewidencji. Określone zgodnie z przyznanymi kompetencjami, szczegółowy zakres danych oraz sposób ich wykazywania w ewidencji podatku od towarów i usług powinny uwzględniać konieczność identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji. W przypadku transakcji, w których podmioty będące jej stronami, jako dostawca i nabywca, są powiązane wyłącznie poprzez jednostkę samorządu terytorialnego, trudno zakładać istnienie obszarów narażonych na nadużycia podatkowe, szczególnie w zakresie cen transferowych (rynkowych). Powiązania w tym przypadku sprowadzałyby się do sytuacji, w której to jednostka samorządu terytorialnego wywiera znaczący wpływ zarówno na nabywcę, jak i na dostawcę. Znaczenie w sprawie ma także fakt istnienia ograniczonych możliwości techniczno-organizacyjnych monitorowania tego rodzaju powiązań przez same zainteresowane podmioty, a w szczególności w odniesieniu do osób fizycznych oraz członków ich rodzin (w tym byłych), mogących wywierać znaczący wpływ na czynności podejmowane przez te podmioty. Może to wynikać z ich wielości, częstotliwości zmian proporcji udziałów, słabości wzajemnych powiązań gospodarczych pomiędzy tymi podmiotami, czy też ustawowego zwolnienia podmiotów z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

2. Czy obowiązek oznaczania sprzedaży „TP” istnieje również w przypadku transakcji z powinowatymi po rozwodzie osoby wywierającej wpływ, a więc krewnymi byłego małżonka?

Obowiązujące w zakresie podatku od towarów i usług uregulowania odnoszące się do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, tj. art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług¹, nakazują traktować jako powiązane m.in. takie podmioty, na które wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot. Ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem powinowactwo trwa, mimo ustania małżeństwa, jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi należy traktować także dostawy towarów lub świadczenie usług, na rzecz osób będących krewnymi byłego małżonka osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot.

Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące zarówno podatków dochodowych, jak i podatku od towarów i usług, zawierają szczególne regulacje dotyczące transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, przedsiębiorcy są obowiązani do identyfikowania takich transakcji we własnym zakresie. Jednakże z powodów, które opisano w odpowiedzi na pytanie pierwsze, nie dotyczy to transakcji, w których powiązania odnoszą się jedynie do udziałów jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Piotr Dziedzic

Warszawa, 27 października 2020 r.

Podstawa prawna:

1 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).