Podatnik bezgotówkowy z ulgą na terminal i szybszym zwrotem VAT

Od początku 2022 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z nowego programu Podatnik Bezgotówkowy, który jest dostępny w dwóch wariantach (pakiety silver i gold). W pierwszym wariancie podatnik może liczyć na ulgę podatkową na terminal płatniczy, a w drugim wariancie dodatkową korzyścią jest szybszy zwrot podatku VAT.

Nowy program został wprowadzony w ramach tzw. Polskiego Ładu i w założeniu ma sprzyjać popularyzacji płatności bezgotówkowych. Preferencje skierowano dla tych firm, które większość transakcji przeprowadzają właśnie w takiej formie.

Pakiet silver obejmuje ulgę w podatku dochodowym na terminal płatniczy. W praktyce wydatki na nabycie terminala i obsługę transakcji płatności są nie tylko zaliczane w 100 proc. do kosztów uzyskania przychodów, ale również można je odliczać ponownie w 100 proc. od dochodu.

– Ulga obejmuje szereg kosztów związanych z obsługą transakcji płatniczych, takich jak opłaty za najem, opłaty interchange czy opłaty systemowe. Maksymalna wysokość odliczenia to 1000 zł rocznie, a w przypadku podatników zwolnionych z kas rejestrujących jest to aż 2500 zł – wyjaśnia wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Preferencja jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy przez ostatni rok nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali, oraz tych podmiotów, które korzystały z programu Polska Bezgotówkowa i utrzymają przyjmowanie takich płatności po zakończeniu programu. W tych przypadkach z ulgi na terminal można korzystać do 2 lat, licząc od daty poniesienia kosztów obsługi transakcji płatniczych.

Korzystniejsze preferencje oferuje pakiet gold, gdzie ulga na terminal jest wyższa i bezterminowa, a dodatkowym wsparciem jest szybszy zwrot VAT. Pakiet skierowano do tzw. klientów premium.

– Rewolucją jest to, że jego status badany jest co miesiąc/kwartał całkowicie automatycznie. Jedyne, co musi zrobić podatnik, to wyrazić chęć otrzymania szybkiego zwrotu, klikając w checkbox w przesyłanym za dany okres pliku JPK. Automatyzm to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Żadnych formalności, żadnych dokumentów i żadnego miejsca na pomyłkę. Status podatnika bezgotówkowego samodzielnie zweryfikuje KAS zestawiając informacje z kas online z plikami JPK – wyjaśnia Sarnowski.

W tym przypadku ulga na terminal jest bezterminowa, a odliczenie przysługuje w wysokości 200 proc., przy maksymalnym limicie na poziomie 2000 zł. W praktyce za każdą złotówkę wydaną na obsługę płatności bezgotówkowych podatnik może zmniejszyć dochód o 3 zł. Preferencyjna ulga w ramach pakietu gold jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy będą podatnikami bezgotówkowymi przez minimum 7 miesięcy w trakcie roku podatkowego.

W pakiecie gold program oferuje ponadto najszybszy w Europie zwrot podatku VAT – w terminie maksymalnie do 15 dni. Standardowy termin to tymczasem 60 dni.

mp