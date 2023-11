Podatnicy mogą już korzystać z kreatora wniosku o interpretację indywidualną

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła specjalny kreator, dzięki któremu można łatwiej stworzyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W ramach kreatora dostępne są także wskazówki pomagające w wypełnieniu wniosku. Wygenerowane wnioski podatnicy mogą podpisać elektronicznie i przesłać do Krajowej Informacji Skarbowej w wybrany przez siebie sposób.

W internecie jest już dostępny nowy kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Narzędzie oparto na formule interaktywnego formularza, który pozwala na wygenerowanie i wypełnienie wniosku.

„Podatnicy, którzy chcą wiedzieć, czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe w swojej indywidualnej sprawie występują do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji (ORD-IN) ułatwi specjalny kreator. Zawiera on wskazówki, które pomogą wypełnić wniosek. Dotyczą one informacji, które należy podać w kolejnych polach formularza” – można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez resort finansów.

Za pomocą kreatora można wygenerować wniosek ORD-IN, który następnie podatnik może podpisać elektronicznie i przesłać: – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski; – jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym. Wniosek ORD-IN można również wydrukować i podpisać w tradycyjny sposób, by następnie przesłać dokument do KIS.

Szczegółowe informacje nt. nowego kreatora oraz indywidualnych interpretacji podatkowych można znaleźć tutaj.

mp