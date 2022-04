Podatnicy bez możliwości skorzystania z ulgi uczniowskiej?

Przez Polski Ład część podatników ma problemy z wykorzystaniem tzw. ulgi uczniowskiej – wskazuje rzecznik praw obywatelskich. Do biura RPO napływają skargi podatników, którzy zwracają uwagę na niemożność skorzystania z tej preferencji na wyszkolenie uczniów w danym zawodzie. Ulga uczniowska została zlikwidowana już 1 stycznia 2004 r., ale z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych.

Do biura RPO napływają skargi podatników ws. niemożliwości skorzystania z ulgi na wyszkolenie uczniów. Kłopoty odnoszą się do osób chcących skorzystać z ulgi w momencie przejścia na emeryturę czy też zaprzestania działalności gospodarczej. W niektórych sytuacjach osoby mają przyznane kwoty ulg na poziomie od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, ale w obecnej sytuacji – po wprowadzeniu Polskiego Ładu – kwot tych w praktyce nie można wykorzystać.

„W przypadku osób osiągających niskie dochody, a także byłych przedsiębiorców będących rencistami i emerytami – nie ma możliwości skorzystania z ulgi z powodu niskiego podatku do zapłaty albo braku obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Głównie z tego powodu do dziś wielu podatników nie wykorzystało przysługujących im ulg, a po upływie kilkunastu lat od ich przyznania pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do możliwości kontynuacji odliczeń oraz zasad ich dokonania” – wyjaśnia RPO.

W praktyce na sposób realizacji ulgi uczniowskiej wpływa to, że część osób nie zapłaci podatku dochodowego z powodu podniesienia kwoty wolnej do 30 tys. zł w skali roku. Beneficjenci oczekiwali, że możliwe będzie zrealizowanie ulgi np. poprzez jednorazową wypłatę równowartości preferencji.

„Ulgę można było odliczyć od podatku obliczonego według skali podatkowej, od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub od karty podatkowej. Podatnik, któremu przyznano taką ulgę, nabywał prawo do jej całkowitego wykorzystania także w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. Miał prawo do obniżenia podatku dochodowego obliczonego także od dochodów osiąganych z innych źródeł np. od podatku obliczonego od dochodu z emerytury lub renty. Ulga uczniowska została zlikwidowana 1 stycznia 2004 r., z zachowaniem praw nabytych” – podkreśla RPO.

Jak przekonuje RPO, z uwagi na ochronę praw nabytych ustawodawcy powinni wprowadzić mechanizm pozwalający na skorzystanie z ulgi także w obecnej sytuacji.

mp