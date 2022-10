Podatkowy Polski Ład z długotrwałymi negatywnymi konsekwencjami?

Polski Ład jest nienaprawialną reformą, a wynikający z niego chaos może mieć długotrwałe negatywne konsekwencje – wynika z przygotowanego przez zespół ekonomistów raportu pn. „Zagrożenia dla rozwoju Polski wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej”. Budząca sporo wątpliwości reforma obowiązuje już od niespełna roku i wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie podatkowym.

Za nowy raport, który został opublikowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, odpowiada zespół ekonomistów, w tym prof. Witold Orłowski, dr Maciej H. Grabowski, dr Jarosław Neneman i prof. dr hab. Walenty Poczta. W dokumencie podsumowano m.in. sposób działania podatkowego Polskiego Ładu i wprowadzone w jego ramach zmiany.

Autorzy raportu oceniają, że niektóre założenia Polskiego Ładu są pozytywne, ale program ten – jako całość – nie broni się jednak z powodu zbyt szybkiego wprowadzenia w życie, złej komunikacji z podatnikami oraz poprawek wprowadzanych na bieżąco.

– Polski Ład w założeniach być może miał dobre intencje i nawet dobre rozwiązania, natomiast sposób prowadzenia konsultacji i technik legislacyjnych, które zostały zastosowane, to jest przykład tego, jak nie powinno się przeprowadzać dużych zmian, szczególnie w prawie podatkowym, które obejmuje nas wszystkich – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes prezes zarządu Centrum Myśli Strategicznych, dr Maciej Grabowski.

Jak argumentują ekonomiści, Polski Ład wprowadził w praktyce bardzo dużo zamieszania, co z kolei negatywnie wpływa na pewność prowadzenia biznesu. Jednym z głównych zarzutów wobec reformy jest też zbytnie skomplikowanie polskiego systemu podatkowego.

– Zmiany czy poprawki do Polskiego Ładu rzeczywiście są wprowadzane, nie jestem w stanie powiedzieć, które można uznać, że są prawidłowo wprowadzane, które zostały wprowadzane za późno albo niedostatecznie. To jest tak duży temat, że powinno się cały ten projekt wyrzucić do kosza, czyli wrócić do systemu sprzed roku, niż próbować naprawiać to, co w moim przekonaniu jest nienaprawialne – dodaje dr Grabowski.

mp