Podatkowe definicje budowli i budynku budzą duże wątpliwości

Projektowane zmiany dotyczące definicji budowli i budynku zawierają szereg luk i niedoskonałości – oceniają eksperci Business Centre Club. Wątpliwości dotyczą projektu nowelizacji, która z początkiem 2025 r. ma zlikwidować dotychczasowe wątpliwości ws. budynków i budowli w kontekście prawa podatkowego. Eksperci wskazują, że kluczowe powinno być zachowanie obecnego stanu w zakresie ciężaru podatkowego dla podatników, a nie zwiększanie zakresu opodatkowania.

Zgodnie z projektem przygotowanym w resorcie finansów, do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostać mają nowe regulacje odnoszące się do definicji budowli i budynku. Co istotne, definicje będą mieć charakter autonomiczny, czyli nie będą odwoływać się do przepisów pozapodatkowych. W założeniu nowelizacja ma zlikwidować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne.

„Istotne jest zachowanie – deklarowanego wielokrotnie przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów – status quo w zakresie ciężaru podatkowego dotykającego podatników. Niestety, projekt w obecnym kształcie nie spełnia w sposób dostateczny powyższego warunku” – twierdzą eksperci BCC, którzy wskazują na szereg luk i niedoskonałości w projektowanej nowelizacji.

Eksperci zwracają uwagę nie tylko na brak jasnych granic między pojęciami budynku i budowli, ale też na potencjalne poszerzenie zakresu opodatkowania. W przypadku niektórych branż może to oznaczać wyraźne zwiększenie obciążeń podatkowych.

„Takie zmiany jak wprowadzenie pojęcia wykonania z użyciem wyrobów budowlanych, wprowadzenie jako budowli różnego rodzaju sieci, wprowadzenie pojęcia całości techniczno-użytkowej czy pominięcie kategorii obiektów małej architektury spowodują objęcie podatkiem od nieruchomości wielu obiektów, które dotychczas nie podlegały opodatkowaniu” – alarmuje BCC.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 czerwca 2024 r.) o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

