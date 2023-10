Podatki i opłaty lokalne 2024: Stawki maksymalne mocno w górę, a minimalne bez zmian

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 12 października 2023 r. (M.P. poz. 1132) minimalne stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w 2024 r. nie zmienią się w stosunku do tego roku. Natomiast od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. (M.P. poz. 774) i są wyższe w porównaniu z 2023 rokiem o 15%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. W tym roku, w stosunku do 2022 r., stawki wzrosły o 11,8%.

Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku.

Zgodnie z ww. obwieszczeniem MF z 21 lipca 2023 r. górne granice stawek kwotowych na rok 2024 będą wynosić:

Podatek (Opłata) Przedmiot opodatkowania Maksymalna stawka 2023 2024 Podatek od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m2 powierzchni 1,34 zł od 1 m2 powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,79 zł od 1 ha powierzchni 6,66 zł od 1 ha powierzchni pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,61 zł od 1 m2 powierzchni 0,71 zł od 1 m2 powierzchni niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,81 zł od 1 m2 powierzchni 4,39 zł od 1 m2 powierzchni budynki lub ich części mieszkalne 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Podatek od środków transportowych samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1020,16 zł 1173,19 zł powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1701,84 zł 1957,12 zł powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 2042,19 zł 2348,52 zł równej lub wyższej niż 12 ton1) 3897,01 zł 4481,57 zł ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 2382,52 zł 2739,90 zł przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: do 36 ton włącznie2) 3012,13 zł 3463,95 zł powyżej 36 ton2) 3897,01 zł 4481,57 zł przyczepa lub naczepa która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 2042,19 zł 2348,52 zł która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: do 36 ton włącznie3) 2382,52 zł 2739,90 zł powyżej 36 ton3) 3012,13 zł 3463,95 zł autobus w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: mniejszej niż 22 miejsca 2411,44 zł 2773,16 zł równej lub większej niż 22 miejsca 3048,71 zł 3506,02 zł Opłata targowa 953,38 zł dziennie 1096,39 zł dziennie Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach 2,80 zł dziennie 3,22 zł dziennie w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,94 zł dziennie 4,54 zł dziennie Opłata uzdrowiskowa 5,40 zł dziennie 6,21 zł dziennie Opłata od posiadania psów 150,93 zł rocznie od jednego psa 173,57 zł rocznie od jednego psa Opłata reklamowa część stała 3,14 zł dziennie 3,62 zł dziennie część zmienna 0,28 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie 0,33 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

1) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy (poniżej).

2) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy (poniżej).

3) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy (poniżej).

Dodajmy, że minimalne stawki podatku od środków transportowych przeliczane są na następny rok zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy - w przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Uwaga! W razie nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1-3 do ustawy.

Z uwagi na to, że kurs euro:

1 października 2021 r. (2021/C 400/02): 4,5826 zł,

3 października 2022 r. (2022/C 381/04): 4,8320 zł,

to wskaźnik, o którym mowa wyżej, wynosi 5,44%, a zatem jest wyższy niż 5% i dlatego też stawki na 2023 rok zostały przeliczone zgodnie z tym wskaźnikiem.

Przedstawione poniżej załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniają stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. poz. 1132).

Załącznik nr 1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

(tj. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita

(w tonach) Stawka minimalna podatku

(w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 13 0 146,51 13 14 146,51 404,88 14 15 404,88 570,39 15 570,39 1290,78 Trzy osie 12 17 146,51 254,84 17 19 254,84 522,74 19 21 522,74 678,75 21 23 678,75 1045,46 23 25 1045,46 1625,35 25 1045,46 1625,35 Cztery osie i więcej 12 25 678,75 688,28 25 27 688,28 1074,04 27 29 1074,04 1705,12 29 31 1705,12 2529,10 31 1705,12 2529,10

Załącznik nr 2

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

(tj. dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 18 0 39,32 18 25 273,92 495,37 25 31 577,53 947,85 31 1456,27 1998,03 Trzy osie 12 40 1284,82 1776,57 40 1776,57 2627,92

Załącznik nr 3

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

(tj. dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach) Stawka minimalna podatku

(w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych 1 2 3 4 Jedna oś 12 18 0 26,25 18 25 183,40 329,86 25 329,86 578,72 Dwie osie 12 28 216,76 319,16 28 33 632,30 876,40 33 38 876,40 1331,25 38 1184,79 1752,77 Trzy osie 12 38 697,80 971,63 38 971,63 1320,54

Ewa Iwan