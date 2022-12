Podatki 2024: Wykaz podatników do zmiany w związku z KSeF

Wprowadzenie w 2024 r. obowiązkowego e-fakturowania i wymogu korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie powiązane ze zmianami w wykazie podatników (tzw. białej liście). Jak zapowiada resort finansów, wykaz ten ma zawierać dodatkowe informacje o tym, czy dany podmiot jest lub nie jest zobowiązany do wystawiania e-faktur.

„Jako narzędzie pomocnicze dla podatników, a także dla administracji podatkowej, w celu weryfikacji podmiotów zobowiązanych do wystawiania e-faktury, proponuje się wprowadzenie zmian do wykazu podatników (tzw. white list)” – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o VAT.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że po zmianach prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej wykaz podmiotów będzie obejmować również informacje nt. tego, czy dany podmiot jest lub nie jest obowiązany do wystawiania e-faktur.

Do ustawy o VAT dodany zostanie art. 96b ust. 4a, gdzie przewidziano zmiany w białej liście. Projektowane modyfikacje mają służyć ułatwieniu weryfikacji przez podatników i administrację skarbową podmiotów zobowiązanych do wystawiania e-faktur.

„Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahent jest zobligowany do wystawiania e-faktur, a tym samym do otrzymywania tych faktur przy zastosowaniu tego systemu. Będą mieć pewność, że e-faktura dotrze do kontrahenta, bez konieczności jej przekazywania w inny sposób” – podkreśla resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 listopada 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp