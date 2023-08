Podatki 2024: Wdrożenie KSeF przyniesie cały szereg wyzwań technicznych

W lipcu 2024 r. w życie wejdzie obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W efekcie większość firm będzie zobowiązana do umieszczania e-faktur w bazie prowadzonej przez skarbówkę. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazują, że samo dostosowanie się do reformy przez przedsiębiorców będzie wiązać się z całym szeregiem wyzwań technicznych.

„Wdrożenie KSeF to istotna zmiana dla firm, które będą dostosowywać swoje procesy fakturowania do obowiązujących przepisów dotyczących elektronicznego przesyłania faktur i chcą skutecznie wdrożyć elektroniczny proces wystawiania, przesyłania i odbierania faktur” – oceniają eksperci Grant Thornton.

Wprowadzenie obligatoryjnego KSeF zaplanowano na 1 lipca 2024 r. Eksperci podkreślają, że pozostały czas firmy powinny wykorzystać na odpowiednie przygotowanie się. Konieczna może być np. analiza obecnej infrastruktury, w tym systemów księgowych, ERP, CRM i innych narzędzi, oraz sprawdzenie, czy są one gotowe do obsługi e-faktur.

Wśród kolejnych wyzwań technicznych eksperci Grant Thornton wymieniają m.in. przeprowadzenie szkoleń dla zespołu IT i pracowników obsługujących proces fakturowania, by uzyskać pewność, że każdy wie, jak korzystać z KSeF. Następnymi wymogami mogą być też optymalizacja i monitoring działania systemów w połączeniu z KSeF.

„Przygotowanie się do wdrożenia i integracji z Krajowym Systemem e-Faktur to proces, który wymaga współpracy pomiędzy działem IT a pozostałymi departamentami firmy. Właściwe przygotowanie oprogramowania, infrastruktury IT oraz zasobów ludzkich pozwoli na skuteczne wdrożenie e-faktur, usprawnienie procesu fakturowania i pomyślne zakończenie tego procesu” – podsumowuje Grant Thornton.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 4 sierpnia 2023 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp