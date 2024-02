Podatki 2024: Ważny wyrok TS UE ws. skutków wystawienia fałszywej faktury

W sytuacji, kiedy pracownik podatnika wystawił fałszywą fakturę, posługując się tożsamością pracodawcy oraz bez jego zgody i wiedzy, osobą odpowiedzialną za podatek VAT wykazany na fałszywych fakturach jest ten pracownik – wynika z nowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Wyjątek stanowić mogą sytuacje, gdy podatnik nie dochował należytej staranności w nadzorze nad pracownikiem.

W wyroku z 30 stycznia 2024 r. (sygn. akt – C 442/22) TS UE odniósł się do kwestii skutków podatkowych wystawienia fałszywej faktury z danymi spółki przez jej pracownika.

Sprawa odnosi się do spółki (podatnika podatku VAT), która w latach 2001-2014 prowadziła m.in. sprzedaż detaliczną paliw na stacji paliw. Kontrole podatkowe wykazały, że w latach 2010-2014 spółka wystawiła blisko 1700 fałszywych faktur na kwotę blisko 1,5 mln zł. Za wystawienie tych faktur odpowiedzialna była pracownica, wobec której wszczęto postępowanie karnoskarbowe. Jednocześnie skarbówka domagała się zapłacenia wykazanego na fakturach podatku od samej spółki. Sprawa trafiła finalnie do TS UE.

„Artykuł 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy pracownik podatnika podatku od wartości dodanej (VAT) wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się tożsamością pracodawcy jako podatnika bez jego wiedzy i zgody, pracownika tego należy uznać za osobę wykazującą VAT w rozumieniu tego art. 203, chyba że podatnik ten nie dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań wspomnianego pracownika” – uznał TS UE.

Jak oceniają eksperci firmy KPMG, kluczowe jest w praktyce to, czy dana spółka dochowała należytej staranności.

„Jeśli pracodawca wiedział o działaniach swojego pracownika i nie interweniował, mimo że mógł, to spółka może być uznana za wystawcę faktury w rozumieniu art. 203 unijnej dyrektywy VAT. Jeśli zaś przestępcza działalność pracownika nie miała bezpośredniego związku z przyznanym mu stanowiskiem pracy, spółce nie można zarzucić winy w wyborze i nadzorze nad podwładnym, a także nie istniały konkretne przesłanki do pełnienia takiego szczególnego nadzoru, bo w wewnętrznym systemie księgowym nie wykazano wcześniejszych nieprawidłowości, to nie można uznać iż pracodawca odpowiada za VAT wykazany na fałszywych fakturach” – tłumaczą eksperci KPMG.

Z nowym wyrokiem TS UE można się zapoznać tutaj.

mp