Podatki 2024: Sejm zajmie się projektem obniżającym VAT na żywność

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada obniżenie do 0 proc. stawki VAT na podstawową żywność także w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. W efekcie utrzymany zostałby zerowy VAT na podstawową żywność. Jak argumentują projektodawcy z Prawa i Sprawiedliwości, nowelizacja będzie korzystna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Zerowy VAT na żywność wprowadzono 1 lutego 2022 r. i było to rozwiązanie o charakterze antyinflacyjnym, które miało prowadzić do zmniejszenia ponoszonych przez gospodarstwa domowe kosztów. Czasowa redukcja VAT była związana głównie z sytuacją kryzysową wynikającą z wojny na Ukrainie.

„W związku z ciągłymi negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami obecnej sytuacji geopolitycznej uzasadnione jest przedłużenie wprowadzonego rozwiązania na kolejny okres, tj. do 30 czerwca 2024 r. Utrzymanie obniżonej stawki VAT na podstawową żywność pomoże społeczeństwu w realnej walce z inflacją” – wskazują autorzy projektu.

Projektodawcy podkreślają, że przedłużenie obowiązywania zerowej stawki VAT powinno pozwolić na utrzymanie cen poszczególnych towarów na dotychczasowym poziomie.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt trafił do Sejmu 20 listopada 2023 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp