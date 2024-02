Podatki 2024: Sejm zaczął prace nad projektem podnoszącym kwotę wolną w PIT

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT do 60 tys. zł. Posłowie Konfederacji proponują, by kwota wolna od opodatkowania została podwyższona do wysokości równej 12-krotności minimalnej płacy.

Projekt nowelizacji ws. kwoty wolnej w PIT trafił do Sejmu jeszcze w listopadzie 2023 r., ale do pierwszego czytania skierowany został dopiero teraz.

„Każdy pracujący Polak oddaje przeciętnie państwu około 40 proc. swoich dochodów w formie PIT, składek na ZUS i składek na NFZ. Następnie płaci VAT, akcyzę oraz różne parapodatki, w wyniku czego ponad połowa dochodów pracującej części społeczeństwa trafia w ręce polityków i biurokratów” – wskazują projektodawcy.

Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi w Polsce 30 tys. zł w skali roku. W projekcie nowelizacji ustawy o PIT zaproponowano podwyższenie kwoty wolnej do poziomu równego 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł. Autorzy projektu podkreślają, że w efekcie klin podatkowy zostałby zmniejszony, a płace netto uległyby zwiększeniu dla większości obywateli.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Konfederacji – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt został 7 lutego br. skierowany do pierwszego czytania sejmowego.

Pierwotnie nowelizacja miała wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp