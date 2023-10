Podatki 2024: Przepisy ws. JPK_VAT będą dostosowane do KSeF

Resort finansów skierował do konsultacji projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. Projektowane zmiany odnoszą się do JPK_VAT i zaplanowanego na połowę 2024 r. wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Jak tłumaczy resort finansów, zmiany, które zostaną wprowadzone do rozporządzenia ws. JPK_VAT, będą stosowane już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 lipca 2024 r., czyli w momencie wprowadzenia obowiązku e-fakturowania.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian dostosowawczych. Chodzi głównie o uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu VAT z obecnych 60 do 40 dni oraz wprowadzenie do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w KSeF. Jednocześnie regulacje uwzględnią też kwestie dotyczące oznaczania faktur wystawianych w czasie awarii KSeF i braku dostępności do systemu.

„Wprowadzone przez nas funkcjonalności w JPK_VAT z deklaracją umożliwią automatyczną weryfikację spójności między zadeklarowanym a zapłaconym VAT oraz zwiększą dokładność weryfikacji wniosków o zwrot VAT składanych przez podatników. Przewidujemy także rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje prawne zawarte już w rozporządzeniu w sprawie JPK_VAT z deklaracją” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 18 października 2023 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp