Podatki 2024: Przedłużono zerową stawkę VAT na żywność

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie resortu finansów ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług (VAT). Nowe przepisy zakładają, że obniżone stawki VAT dla określonych produktów i usług będą obowiązywać również w I kwartale 2024 r. W efekcie zerowa stawka na podstawowe produkty żywnościowe ma zostać utrzymana przez kolejne miesiące.

Obniżona z 5 proc. do 0 proc. stawka VAT na podstawową żywność została wprowadzona pierwotnie z początkiem lutego 2022 r., a później preferencja ta była przedłużana. W praktyce chodzi o podstawowe produkty, w tym owoce, warzywa, mięso, nabiał oraz produkty ze zbóż.

„Utrzymanie obniżonej stawki VAT do wysokości 0 proc. dla produktów pierwszej potrzeby, takich jak podstawowa żywność, stanowi wyraz kontynuacji działań antyinflacyjnych rządu. Stawką 0 proc. będą objęte towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5 proc., a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stawką 0 proc.” – wyjaśnia resort finansów.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że utrzymanie czasowego obniżenia VAT do 0 proc. na podstawową żywność będzie skutkować obniżeniem wpływów budżetowych państwa o ok. 2,7 mld zł w I kw. 2024 r.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 2670).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp