Podatki 2024: Podstawowy termin zwrotu VAT będzie skrócony do 40 dni

W związku z planowanym na 2024 r. wprowadzeniem obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) możliwe będzie wyraźne przyspieszenie weryfikacji zasadności zwrotów podatku VAT – zapowiada resort finansów. W projekcie nowelizacji ustawy o VAT przewidziano generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, czyli z 60 do 40 dni.

„Obligatoryjne stosowanie KSeF pozwoli na zastosowanie rozwiązania korzystnego dla podatników tj.: skróconego podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym do 40 dni. Projektowane rozwiązanie zakłada, co do zasady, likwidację terminu 60-dniowego zwrotu VAT i wprowadzenie w to miejsce terminu 40-dniowego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Obok skrócenia podstawowego terminu zwrotu podatku, odpowiednio dostosowane zostaną również zasady doręczeń, co ma umożliwić efektywne stosowanie przepisów dotyczących zwrotów VAT przez organy podatkowe. W projekcie przygotowanym przez resort zaproponowano stosowanie zasad doręczania postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu analogicznych, jak jest to w przypadku zasad zwrotu VAT w terminie 15-dniowym dla tzw. podatników bezgotówkowych.

Jak zakłada Ministerstwo Finansów, szybsze zwroty VAT będą mieć pozytywny wpływ na płynność finansową firm, w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 listopada 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

