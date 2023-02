Podatki 2024: Obowiązkowy KSeF może wymagać od firm dużych nakładów

Z początkiem 2024 r. większość firm zostanie zobowiązana do e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Dostosowanie się do nowych wymogów będzie wiązać się ze zmianą procesu fakturowania i zwrotu podatku VAT. Jak oceniają eksperci firmy CRIDO, zmiany będą w praktyce wymagać od firm sporych nakładów pracy, czasu i finansów.

Obowiązek wystawiania faktur poprzez KSeF zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 r. W założeniu reforma ma dać państwu większą kontrolę nad ściągalnością podatków. Jednocześnie jednak dojdzie też do cyfryzacji firm, szybszych zwrotów podatku oraz ujednolicenia formatu faktur. Eksperci podkreślają, że najpierw podatnicy będą musieli się odpowiednio dostosować do zmian i ponieść przy tym pewne koszty.

− Będzie to wymagało po stronie przedsiębiorcy dostosowania nie tylko systemów IT, ale przede wszystkim sporych zmian w procesach biznesowych, inaczej będzie wyglądał proces wystawienia faktury, proces rozliczenia podatku. Trzeba będzie nadać odpowiednie uprawnienia poszczególnym osobom odpowiedzialnym za proces księgowania faktur, np. faktury zakupowe w KSeF-ie będą agregowane do jednej wielkiej skrzynki odbiorczej i trzeba zaplanować cały proces ich przechodzenia z tej skrzynki odbiorczej do naszego systemu finansowo-księgowego. Rzeczywiście więc tych wydatków w rozumieniu stricte materialnym, ale też czasu pracy poświęconego na przygotowanie organizacji do KSeF-u będzie na pewno sporo – wskazał w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes partner w zespole podatków pośrednich CRIDO, Maciej Dybaś.

Reforma pozwoli m.in. na skrócenie standardowego terminu zwrotu VAT z obecnych 60 do 40 dni. Istotną korzyścią dla podatników ma być również ujednolicenie formatu faktur, co może być ważne np. w kontekście faktur zakupowych. Jak przewiduje Ministerstwo Finansów, wprowadzenie obowiązkowego KSeF umożliwi również dalsze ograniczenie wielkości luki w podatku VAT.

− Pewne aspekty techniczne mogłyby być naszym zdaniem trochę lepiej przemyślane. Zastanawiamy się np., czy naprawdę ma sens ujmowanie w KSeF-ie faktur wystawianych na rzecz konsumentów, którzy nie odliczają VAT-u, czy nie jest to przypadkiem robienie dwa razy tej samej pracy. Poza tym jest sporo uwag technicznych, KSeF np. nie będzie przetrzymywał załączników do faktur. Czyli musimy się liczyć z tym, że jeżeli do faktury jest dołączony załącznik, to repozytorium go nie przyjmie, wobec czego będziemy musieli utrzymywać dwie drogi wysyłki dokumentów do kontrahenta – dodaje Dybaś.

mp